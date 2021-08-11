Глава Минска Владимир Кухарев потребовал убрать с полок магазинов товары из Украины, Польши и Литвы, которые поддержали санкции против Беларуси. По его словам, пишет Салідарнасць, украинские, польские и литовские товары замещают белорусскую продукцию. Чего, по его мнению, быть не должно.





Эксперт по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб прокомментировал, рационально ли это.





— Это напоминает всем известную борьбу за импортозамещение. Тогда власти думали, что сделать, чтобы не вывозить валюту за границу, но никто не думал о том, что есть люди, которые хотят покупать товары дешевле, современнее и лучше качеством, — напомнил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Алексей Колб. — А теперь, давайте, уберем еще и товары недружественных стран. Понятно, что белорусские власти действуют по принципу — не заботиться о своем народе, а наказывать кого-то другого.





Когда-то все смеялись над российскими контрсанкциями, описывая эффект от них фразой «бомбить Воронеж». У нас нет Воронежа, но зато есть Воложин. Мы в качестве контрсанкций будем бомбить свое население, заставлять их покупать что-то, возможно, менее качественное и, возможно, более дорогое.





Можно зайти в любой гастроном и увидеть, что зачастую белорусские огурцы-помидоры стоят дороже, чем греческие или испанские, но пока туда не добралось импортозамещение, можно покупать более вкусное и более красивое. А скоро, очевидно, будем есть только полесские огурцы и полесские ананасы.





Представьте себе, если из аптек уберут все европейские медикаменты? Они будут напоминать советские сельпо, в которых на полках был только березовый сок в трехлитровых банках и лавровый лист в пакетиках.





— Думаете, белорусские покупатели тихо смирятся?





— И будут ждать, когда появятся памперсы или женские гигиенические прокладки из торфа? Помните, несколько лет назад был введен запрет на дорогие посылки из-за рубежа — и сразу же в Смоленске расцвели все почтовые отделения.





И сейчас, думаю, Смоленск станет Новыми Васюками. В Россию все-таки выехать не проблема. Все вспомнят термин десятилетней давности «на закупы», с которым когда-то отправлялись в Литву и Польшу, и отправятся в Смоленск.





При этом у белорусских властей есть оправдание. Недавно вернулся из отпуска и, соскучившись по телевизору, полистал каналы. Так вот там вовсю идут фильмы о войне, в программах – тоже риторика военная. Не исключаю, что, убрав все товары из магазинов, власти скажут: наши деды воевали и жили в землянках и победили немцев, и мы из землянок должны победить весь мир.