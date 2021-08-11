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ЕК выделит Литве почти 37 млн евро в помощь по управлению ситуацией на границе с Беларусью

Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду, что одобрила выделение 36,7 млн евро Литве для управления миграционной ситуацией.


"Комиссия решила выделить Литве 36,7 млн евро в качестве экстренной помощи в рамках фонда убежища, миграции и интеграции, чтобы помочь улучшить возможности приема в Литве в результате чрезвычайно большого количества людей, незаконно пересекающих литовско-белорусскую границу", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В нем объясняется, пишет interfax.by, что поддержка литовских пунктов приема мигрантов и предоставления услуг включает в себя первичную помощь, медицинское обслуживание, возможности изоляции в случаях COVID-19, вакцины, приют, еду, одежду и гигиенические наборы.

Финансирование, по замыслу ЕК, также укрепит группы, занимающиеся выявлением потенциальных жертв торговли людьми и оказанием помощи лицам, нуждающимся в международной защите.

В сообщении Еврокомиссии также отмечается, что такое решение Брюсселя последовало за визитом в Литву в начале августа члена ЕК по внутренним делам Ильвы Йохансон и недавним посещением страны должностными лицами ЕК, которые провели оценку положения для предоставления дополнительной финансовой помощи Литве с целью улучшения управления внешней границей ЕС и обеспечения надлежащих условий для прибывающих мигрантов.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима".
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