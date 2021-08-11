Всего в опросе приняло 697 респондентов из разных городов Беларуси.





Выяснилось, что среднемесячная зарплата большинства индивидуальных предпринимателей (52,9%) в 2020-2021 годах – от 200 до 500 рублей.





31,9% ИП получает доход от 1000 до 1500 рублей. На третьем месте по массовости ИП, получающие доход от 1500 до 2000 рублей. Их в опросе приняло 7,6% респондентов. Получатели других сумм варьируются в диапазоне 1-2%.





Комментируя невысокие заработки самой большой категории ИП, в РОО «Перспектива» отметили, что из суммы 200-500 рублей надо еще платить налоги, аренду, ФСЗН, обновлять товар, обслуживать технические моменты бизнеса, учить детей, кормить семьи.





«Поэтому «Перспектива» в очередной раз обращает внимание, что ИП не потянут все издержки нововведений по маркировке товаров и запрета наличных расчётов при импорте, в силу низких оборотов и доходов. Как вывод — данный сегмент бизнеса розничной торговли нужно отделить и отнести к самому малому, создав максимально упрощённые условия, если государство заинтересовано в его сохранении», - отметили в организации.





Впрочем, не факт, что сохранится сама «Перспектива». На днях стало известно, что Министерство юстиции подало в Верховный Суд иск о ликвидации данного республиканского общественного объединения.





Предмет иска и суть претензий — пока неизвестны: организация ждёт официального письма.





Месяцем ранее Следственный комитет наложил арест на счета организации, где благодаря взносам и пожертвованиям ИП за июнь находилось около 24 тысяч белорусских рублей.





Руководитель организации Анатолий Шумченко напомнил, что мае при изучении индекса предпринимательских настроений на 2021 год, людей спрашивали в том числе, о том, насколько важна «Перспектива» для предпринимателей.





Почти 98% опрошенных (а это около 700 ИП из всех регионов Беларуси) ответили, что закрытие будет катастрофой, потому что без союза, который отстаивает их права и помогает в вопросах ведения бизнеса, создает для него условия большей эффективности, – их уничтожат проверками и новыми законами.