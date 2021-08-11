+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Не только Абсолютбанк. По каким еще банкам ударят санкции США?

В понедельник пришли очередные санкции. Если раньше это было из ряда вон выходящее событие, то сейчас они стали почти привычными.

Не только Абсолютбанк. По каким еще банкам ударят санкции США?
InfoBank.by детально рассмотрел, какие банки непосредственно попали под санкции США. И хоть в списке значится только Абсолютбанк, но на самом деле удар придётся и по другим белорусским банкам.

Почему в списке оказался Абсолютбанк?

Это следствие персональных санкций против бизнесмена, олигарха Николая Воробья, тесно связанного с Лукашенко. В документе, описывающем суть санкций, сказано:

«Новополоцкое общество с ограниченной ответственностью „Интерсервис“ (Interservice), ранее принадлежавшее Воробью, является одним из крупнейших нефтетрейдеров Беларуси. Его дочерние компании включают Абсолютбанк и Промышленное унитарное предприятие „Завод нефтяных битумов“ (ОБП)».

Исходя из этого можно предполагать, что у банка возникнут проблемы с корреспондентскими счетами в американских банках. Соответственно возможны проблемы с валютными платежами в долларах США.

Кроме того, когда дело касается американских санкций, стоит знать такое понятие как «вторичные санкции», про них хорошо поведал  в Forbes программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев:

«Главная угроза — вторичные санкции и действия регуляторов США по исполнению своих санкционных режимов. Любая долларовая транзакция с заблокированными компаниями грозит штрафом американского Минфина.

А преднамеренные «схемы» по обходу санкций — уголовным преследованием.

ЕС пока не лютует, хотя прецеденты уголовных дел были по санкциям против России, а в Брюсселе всерьез задумались над повышением эффективности своих ограничительных мер. Банки будут попросту тормозить любые транзакции в долларах и евро…»

Но это еще не все, есть еще такой документ как Executive Order on Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Belarus (Исполнительный указ о блокировке собственности иных лиц для содействия ситуации в Беларуси).

В документе говорится:

ДЖОЗЕФ Р. БАЙДЕН-младший, Президент Соединенных Штатов Америки, настоящим расширяет сферу действия чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе 13405 от 16 июня 2006 года (Блокирование Собственности определенных лиц, подрывающих демократические процессы или институты в Беларуси), установив, что вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима направлены на подавление демократии и осуществление прав человека и основных свобод в Беларуси — включая незаконную и репрессивную деятельность, связанную с мошенническими действиями 9 августа 2020 года. 

Президентские выборы в Беларуси и их последствия, такие как ликвидация политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также нарушение режима и создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок, представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Общая суть документа в том, что будет расширение санкций уже не по конкретным юридическим лицам, а гораздо шире. Обратите внимание, что понимается под термином «Правительство Беларуси»:

Термин «Правительство Беларуси» означает Правительство Беларуси, любое его политическое подразделение, учреждение или инструмент, включая Национальный банк Республики Беларусь, и любое лицо, принадлежащее, контролируемое или направляемое Правительством Беларуси, действующее от имени или по поручению Правительства Беларуси.

Вот здесь видим уже упоминание НБ РБ, и как минимум можно добавить все государственные банки или банки с участием государства или государственных органов:

Национальный Банк Республики Беларусь
Беларусбанк
Белагропромбанк
Белинвестбанк
Белгазпромбанк (среди акционеров есть Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь)
Банк Дабрабыт (99,75% принадлежит НБ РБ)
МТБанк (среди акционеров есть Минский городской территориальный фонд госимущества)
Идея Банк (так как он уже куплен МТБанком)
Приорбанк (среди акционеров Госкомимущество РБ)
БПС-Сбербанк (маленькая доля, но все же есть участие госсобственности)
Технобанк (среди акционеров есть Государственный комитет по имуществу РБ)

Всего в Беларуси зарегистрированы 24 банка. Белорусским банкам придется как-то подстраиваться и под принятые санкции, и под те американские санкции, которые еще будут вводиться, исходя из вышеуказанного документа.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]