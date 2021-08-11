"В настоящее время представители ЕФСР проводят предварительные консультации с властями Республики Беларусь по наполнению программной матрицы мер, которые могут быть поддержаны в рамках потенциального финансового кредита ЕФСР в среднесрочной перспективе. Говорить о сумме кредита и конкретных сроках его предоставления пока преждевременно", - сообщил " Интерфаксу " и. о. исполнительного директора проектного блока ЕФСР Андрей Широков.





Он напомнил, что в 2020 году ЕФСР предоставил экстренное финансирование в размере $500 млн на поддержку бюджета Беларуси в условиях пандемии COVID-19.





"Кредит был предоставлен с минимальной обусловленностью, которая сводилась к наличию у страны плана мероприятий по противодействию пандемии, а также обязательств по проведению сбалансированной макроэкономической политики", - отметил Широков.





Как сообщалось, Лукашенко в понедельник заявил, что просит Россию предоставить новый кредит через Евразийский банк развития взамен не поступившего в Минск кредита МВФ на борьбу с пандемией коронавируса.





"Отсрочка выплаты по долгу, рефинансирование долга на $1 млрд (обсуждается с Россией. - ИФ). Если бы россияне помогли нам дополнительно через Евразийский банк... были бы благодарны. Исключительно в связи с пандемией (требуются средства. - ИФ)", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ.





"Мы благодарны были бы - я Путину сказал - если бы через Евразийский банк (выделить средства. - ИФ)", - добавил Лукашенко.





Беларусь в апреле 2020 года обратилась в МВФ с просьбой о предоставлении $940 млн в рамках инструментов быстрого финансирования для борьбы с пандемией.





Между тем, летом прошлого года Лукашенко заявил, что страна не будет выполнять дополнительные условия МВФ, навязываемые при кредитовании и не касающиеся финансовой части соглашения. "Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай Бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация, - сказал глава государства. - МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем".





В результате кредит МВФ не был выделен.