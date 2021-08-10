



Начиная с 1 сентября Amazon будет выплачивать клиентам компенсацию в размере до $1 тыс. в случае физических повреждений или ущерба для недвижимости.





В сообщении Amazon говорится, пишет interfax.by, что, "если продавец не отвечает на жалобу, которую мы считаем обоснованной, или отклоняет ее, мы можем вмешаться, чтобы выплатить более высокую компенсацию".





На текущий момент более половины продукции, представленной на Amazon, предлагают сторонние продавцы, а не сам интернет-ритейлер. Таким образом, ассортимент продукции расширяется, однако риски существенного возрастают, поскольку не проходят проверку Amazon перед продажей.





Многие из продавцов пользуются логистической сетью Amazon для хранения, упаковки и доставки товаров.





В прошлом месяце Комиссия по безопасности потребительских товаров США (US Consumer Product Safety Commission, CPSC) подала на Amazon в суд, чтобы обязать ритейлера отозвать опасную продукцию. Регулятор сообщил, что Amazon необходимо "нести ответственность" за продукцию, которая представляет собой угрозу здоровью потребителей.





Amazon сообщил, что уже отозвал продукцию, о которой шла речь в иске.





Ранее в текущем году ритейлер признавал, что не может гарантировать безопасность продукции, продаваемой на рынке.





Акции Amazon в ходе торгов во вторник дешевеют на 0,5% Капитализация компании с начала года увеличилась на 2,1%.







