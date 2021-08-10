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Инфляция в Беларуси за период с января по июль составила 5,9%, сообщает Белстат, пишет Sputnik.





Цены на продукты питания с начала года выросли на 5,7% и снизились на 0,2% за июль, на непродовольственные товары цены выросли на 6,7% и 0,4%, на различные услуги –прирост на 5,3% и 0,2% соответственно.





"Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года составил 100,1%, с декабрем 2020 года - 105,9%", - говорится в сообщении Белстата.





Ранее премьер-министр Роман Головченко заявлял, что ожидаемый уровень инфляции на 2021 год установлен на уровне не более 5,5%.





Однако в Нацбанке сообщили, что прогнозируют инфляцию в стране по итогам текущего года на уровне 9%.





Там также подчеркнули, что эта динамика обусловлена уже произошедшими инфляционными процессами.





В финансовом регуляторе отметили, что к концу 2022 года годовая инфляция приблизится к 6%. Поэтому Нацбанк и правительство продолжат работу по закреплению этого показателя в среднесрочной перспективе на уровне 5%.





Напомним, согласно официальной статистике, инфляция в республике по итогам 2020 года составила 7,4%.