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Инфляция в Беларуси разогналась: с начала года прирост в 5,9%

Ранее в Совете Министров страны заявляли, что ожидаемый уровень инфляции по итогам всего 2021 года составит не более 5,5%.

© Pixabay

Инфляция в Беларуси за период с января по июль составила 5,9%, сообщает Белстат, пишет Sputnik.

Цены на продукты питания с начала года выросли на 5,7% и снизились на 0,2% за июль, на непродовольственные товары цены выросли на 6,7% и 0,4%, на различные услуги –прирост на 5,3% и 0,2% соответственно.

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года составил 100,1%, с декабрем 2020 года - 105,9%", - говорится в сообщении Белстата.

Ранее премьер-министр Роман Головченко заявлял, что ожидаемый уровень инфляции на 2021 год установлен на уровне не более 5,5%.

Однако в Нацбанке сообщили, что прогнозируют инфляцию в стране по итогам текущего года на уровне 9%.

Там также подчеркнули, что эта динамика обусловлена уже произошедшими инфляционными процессами.

В финансовом регуляторе отметили, что к концу 2022 года годовая инфляция приблизится к 6%. Поэтому Нацбанк и правительство продолжат работу по закреплению этого показателя в среднесрочной перспективе на уровне 5%.

Напомним, согласно официальной статистике, инфляция в республике по итогам 2020 года составила 7,4%.
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