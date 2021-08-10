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— Растущие цены на овощи вызывают особую обеспокоенность. В Минске данные профсоюзного мониторинга показали рост цен только за июнь на свеклу — 263 %, картофель — 188 %. А по сравнению с ценами декабря 2019 года свекла подорожала и вовсе на 658 %, — цитируют Александра Щековича «Минск-Новости».

Он также подчеркнул, что данной группы товаров в Беларуси производится значительно больше, чем необходимо для внутреннего потребления. Тем не менее результаты практически каждого проведенного мониторинга фиксируют постоянное повышение цен. Из 50 позиций по 20 — цены в Минске выше, чем в остальных регионах, пишет blizko.by.



















