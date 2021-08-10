+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Литва предлагает расширить санкции ЕС на белорусский алкоголь

Глава литовского МИД Габриэль Ландсбергис в интервью Национальной телерадиокомпании анонсировал усиление санкций против Беларуси. По его словам, санкции ЕС могут быть расширены на сектор спиртных напитков.


Продажи белорусского алкоголя ведут люди, близкие к Лукашенко, отметил Ландсбергис. По его оценке, пишет Officelife.media, продажи алкоголя несут также значительные поступления в белорусский бюджет. Поэтому ограничения в отношении белорусского алкоголя в ЕС могут быть ощутимыми для белорусских властей.

Ранее сообщалось, что Литва предлагает расширить секторальные санкции в отношении Беларуси, распространив их на большую часть экспортируемых удобрений.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]