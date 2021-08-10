Литва предлагает расширить санкции ЕС на белорусский алкоголь

Глава литовского МИД Габриэль Ландсбергис в интервью Национальной телерадиокомпании анонсировал усиление санкций против Беларуси. По его словам, санкции ЕС могут быть расширены на сектор спиртных напитков.