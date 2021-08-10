Литва предлагает расширить санкции ЕС на белорусский алкоголь
Глава литовского МИД Габриэль Ландсбергис в интервью Национальной телерадиокомпании анонсировал усиление санкций против Беларуси. По его словам, санкции ЕС могут быть расширены на сектор спиртных напитков.
Продажи белорусского алкоголя ведут люди, близкие к Лукашенко, отметил Ландсбергис. По его оценке, пишет Officelife.media, продажи алкоголя несут также значительные поступления в белорусский бюджет. Поэтому ограничения в отношении белорусского алкоголя в ЕС могут быть ощутимыми для белорусских властей.
Ранее сообщалось, что Литва предлагает расширить секторальные санкции в отношении Беларуси, распространив их на большую часть экспортируемых удобрений.
16:21 10/08/2021
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