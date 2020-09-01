







Дмитрий Данильчук. Об этом Myfin.by рассказал исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings





Ситуация на рынке вкладов снова тревожная. В последние два месяца наблюдается значительный отток валютных депозитов, доходящий до 200 млн евро в месяц. Не угрожает ли это стабильности банковской системы?





– Действительно, отток валютных вкладов физлиц привел к минимальным значениям валютных депозитов в банках. Однако их все еще более 5 млрд долларов, а ставки по вкладам значительно увеличились, что может способствовать замедлению оттока. Но с точки зрения возможности введения валютных ограничений – в краткосрочной перспективе такой угрозы нет, — считает эксперт. — С точки зрения стабильности самих банков, кредитные рейтинги отдельных системно значимых банков находятся на приемлемом уровне. Также не стоит забывать, что банки обязаны выполнять резервные и макропруденциальные требования Нацбанка. Кроме того, в Беларуси действует система гарантированного возмещения банковских вкладов, которая страхует риски населения. Правда, у агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов недостаточно ресурсов на потенциальные (маловероятные, опять же, в краткосрочной перспективе) случаи кризисов и нестабильности в ряде системно значимых банков.





Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от многих факторов, в том числе от социально-экономической обстановки в стране, пандемии и экономического положения в странах-партнерах, и, прежде всего, в России.





— Почему так нервно отреагировал рынок на новости о валютных ограничениях, которые Нацбанк может вводить с 9 июля?





– Мне кажется, что люди излишне остро отреагировали на этот документ. Дело в том, что Нацбанк и ранее мог вводить все перечисленные в нем ограничения. Но теперь в документе прописали согласование этих действий с Совмином, а также конкретный список причин, по которым их можно вводить.





Да, ряд параметров там довольно расплывчат. Например, не указан коридор резкой девальвации белорусского рубля, когда можно ввести ограничения.





Но это не «чеховское ружье», которое специально повесили на стену, чтобы выстрелить в следующем акте.





Я не думаю, что Нацбанк в ближайшее время что-то из перечисленных в документе ограничений собирается вводить. Принятие данного документа – это давно планируемый шаг по гармонизации законодательства в области валютных ограничений.





К слову, в этом же документе были такие важные позитивные изменения, как отмена необходимости физлицам получать разрешения Нацбанка на проведение валютных операций, связанных с движением капитала (что может сказаться на росте инвестиций белорусов в международные рынки капитала), а также отмена требования к юрлицам по получению разрешения на открытие счетов в иностранных банках и другие позитивные изменения.





— Стала ли банковская система стабильнее по сравнению с августом 2020-го?





– Если посмотреть на базовые индикаторы деятельности банков, то можно заметить, что они находятся примерно на уровне августа-сентября 2020 года. Так, например, достаточность нормативного капитала увеличилась с 15,8% на 01.09.2020 до 18,3% на 01.07.2021. Нормативы ликвидности же остались примерно на том же уровне: величина покрытия ликвидности на 01.07.2021 составила 114,4%, на 01.09.2020 – 116,7%; величина чистого стабильного фондирования – 118,8% и 119,7%. При этом для ликвидности банков наиболее тяжелым был ноябрь 2020 года: величина покрытия ликвидности на 01.12.2020 составляла 113,4%, величина чистого стабильного фондирования – 116,6%.





Если рассматривать долю необслуживаемых активов, то она также находится почти на уровне августа-сентября 2020 года: около 5,4-5,5%.





Сложно говорить о стабильности или нестабильности банковского сектора в ситуации достаточно сильной неопределенности. Но по сравнению с докризисным уровнем (еще докоронавирусным) финансовое положение банков точно стало более шатким.







