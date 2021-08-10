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«Достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России с 1 сентября 2021 года на постоянной основе», — говорится в сообщении, пишет Zerkalo.io.





При этом какими будут тарифы, пока не сообщается.





Посольство сообщает, что решение было принято на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, которое прошло под сопредседательством белорусского посла республики Владимира Семашко.





На заседании также обсудили вопросы о порядке признания электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечения юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства, о сотрудничестве двух стран в области микроэлектроники и условиях применения электронной компонентной базы белорусского производства в России, о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19 в Республике Беларусь и Российской Федерации.



