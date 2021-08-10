Евро обвалился до годового минимума

Курс доллара опустился на 0,0028 BYN до 2,5138 BYN/USD — недельного минимума.





Курс евро обвалился на 0,0138 BYN до 2,9475 BYN/EUR. Это минимальное значение с 20 августа прошлого года.





Курс российского рубля упал на 0,0095 BYN до 3,4149 BYN/100 RUB. Российский рубль снижается четвертые торги подряд и опускается до минимума за 2 недели.





Итоги первой недели августа 2021 на валютном рынке РБ

Последний летний месяц начался ослаблением белорусского рубля к доллару и евро. По итогам недели практически без изменений оказался курс евро, доллар и рубль РФ подорожали одинаково на 0,57%:





курс доллара +0,0143 BYN (+0,57%);

курс евро −0,0006 BYN (−0,02%);

курс российского рубля +0,0194 BYN (+0,57%);

корзина валют +0,46%.





Московская биржа

За полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара на бирже в Москве вырос на 9 копеек до 73,5962 RUB/USD. Средневзвешенный курс евро опустился на 8 копеек до 86,3578 RUB/EUR.