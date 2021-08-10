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Евро обвалился до годового минимума

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник завершились очередным значительным укреплением белорусского рубля к евро и российскому рублю.

Курс доллара опустился на 0,0028 BYN до 2,5138 BYN/USD — недельного минимума.

Курс евро обвалился на 0,0138 BYN до 2,9475 BYN/EUR. Это минимальное значение с 20 августа прошлого года.

Курс российского рубля упал на 0,0095 BYN до 3,4149 BYN/100 RUB. Российский рубль снижается четвертые торги подряд и опускается до минимума за 2 недели.

Итоги первой недели августа 2021 на валютном рынке РБ

Последний летний месяц начался ослаблением белорусского рубля к доллару и евро. По итогам недели практически без изменений оказался курс евро, доллар и рубль РФ подорожали одинаково на 0,57%:

курс доллара +0,0143 BYN (+0,57%);
курс евро −0,0006 BYN (−0,02%);
курс российского рубля +0,0194 BYN (+0,57%);
корзина валют +0,46%.

Московская биржа

За полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара на бирже в Москве вырос на 9 копеек до 73,5962 RUB/USD. Средневзвешенный курс евро опустился на 8 копеек до 86,3578 RUB/EUR.
Источник: select.by
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