Лукашенко снова просит у России денег

"Отсрочка выплаты по долгу, рефинансирование долга на $1 млрд (обсуждается с Россией - ИФ). Если бы нам россияне помогли дополнительно через Евразийский банк... Были бы благодарны исключительно в связи с пандемией", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ.





По его словам, Минск просит новые кредиты после отказа МВФ представить средства на борьбу с пандемией. "МВФ нам выделило под миллиард долларов, но наши "беглые" подняли вой: нельзя режиму давать деньги. А эти деньги под ковид, мы уже $1,5 млрд потратили на лечение людей", - отметил он.





"Поэтому мы благодарны были бы - я Путину сказал - если бы через Евразийский банк (выделить средства - ИФ)", - добавил Лукашенко.





Беларусь в апреле 2020 года обратилась в МВФ с просьбой о предоставлении $940 млн в рамках инструментов быстрого финансирования для борьбы с пандемией.





Между тем, летом прошлого года Лукашенко заявил, что страна не будет выполнять дополнительные условия МВФ, навязываемые при кредитовании и не касающиеся финансовой части соглашения.





"Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай Бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация, - сказал глава государства. - МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем".





В результате кредит МВФ не был выделен.





В прошлом году Лукашенко обратился к руководству России с просьбой о выделении кредита на $1,5 млрд. Средства в размере $0,5 млрд были предоставлены через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, управляющим является ЕАБР). Также двумя траншами (декабрь 2020 года и июнь 2021 года) был выделен российский госкредит на $1 млрд.





В настоящее время Народное антикризисное управление (НАУ) под руководством Павла Латушко ведет активную кампанию, направленную на запрет предоставления Минску средств МВФ.