Говоря о санкциях Запада, Александр Лукашенко бравирует, что при поддержке России Беларуси эти санкции не страшны. Главный довод – две страны вполне самодостаточны и могут сами себя всем обеспечить.





Но ведь главный вопрос не в том, какого западного обеспечения лишится Беларусь с введением санкций. С этим как раз полный порядок, наша страна действительно почти всем себя может обеспечить. И даже если все западные компании откажутся сотрудничать с белорусскими, будет плохо, но не настолько, чтобы действительно об этом переживать.





Однако, как отмечают эксперты, главный удар санкций придется как раз на тех, кто под них не попал. Тут даже сложно оценить реально все последствия, поскольку в зависимости от ряда обстоятельств они могут существенно меняться.





Главный вопрос, который сейчас возникает в связи с санкциями, это вопрос валютных расчетов, большинство которых как раз производятся в долларах. С одной стороны «Беларуськалий» вполне может продолжать поставлять свою продукцию в Китай и в Индию, которые является основными рынками сбыта и которые никаких санкций не вводили. Да и в другие страны, как любит говорить правительство Беларуси, для нас открыты.





Но проблема в том, как и в какой валюте получать оплату за поставленную продукцию. Сейчас основной валютой расчетов при экспортных поставках продукции «Беларуськалия» является доллар. С введением санкций получать оплату в долларах станет невозможным, поскольку все такие платежи будут проходить через западные банки-корреспонденты, которые санкции будут соблюдать.





Пока остается еще евро, но не сегодня так завтра и ЕС расширит санкционный пакет. И в какой валюте тогда тому же «Беларуськалию» получать оплату, в индийских рупиях или китайских юанях? А зачем они нам, что с ними потом делать, солить в банках?





Соответственно закупать импортное оборудование для попавших под санкции предприятий также станет проблематично, если это не российское оборудование, за которое можно заплатить российскими рублями. Теперь придется пользоваться услугами многочисленных посредников, чтобы провести мимо санкций те или иные валютные платежи или купить оборудование. Тех самых посредников, с которыми белорусские власти так упорно боролись многие годы.





И это только те проблемы, которые лежат на поверхности и видны невооруженным глазом. Ведь сейчас любое сотрудничество с любой из белорусских компаний, будет рассматриваться через призму санкций. И не важно, под санкциями компания или нет, контрагенты все равно вынуждены будут принимать дополнительные меры для проверки. Априори сотрудничество с любой из белорусских компаний становится как бы нежелательным, обремененным дополнительными рисками. А риски нужно компенсировать или страховать. А тут еще получите запрет на страхование сделок.





Здесь как не крути, одно цепляет второе, а второе – третье, а третье – четвертое и так далее. И это уже не вопрос самодостаточности двух государств. Например, ЗАО «Новая нефтяная компания», которая тоже попала под санкции, действительно может поставлять белорусский бензин и дизель в Россию, но цена там будет значительно ниже, чем в той же Украине, которая все еще покупает о нас топливо.





Да и не нужен России наш бензин, тем более в таких объемах. Своего хватает. Украина может быть и продолжит покупать наше топливо, но опять возникает вопрос расчетов. Вряд ли ЗАО «Новая нефтяная компания» согласится продавать за украинские гривны. А по-другому теперь вряд ли получится.





Уже завтра из-за этой проблемы дебиторка белорусских экспортеров может увеличится в разы и повлечь за собой еще ряд очень серьезных проблем, которые не так просто будет решить. Как говорилось выше, подсчитать потенциальный ущерб в принципе сейчас невозможно. Но это точно не 2-3% ВВП, как говорит белорусское правительство.