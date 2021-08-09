+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Витебский горисполком потратит 6000 рублей на два столба с указателями

Два декоративных столба с указателями обойдутся бюджету Витебска 6000 рублей, где их установят пока неизвестно.

Фото pixabay.com

Закупку из одного источника этих конструкций проводит Витебский городской межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций, пишет ННВ, а заказчиком выступает отдел спорта и туризма Витебского городского исполнительного комитета.

Столбы будут почти трехметровой высоты: при этом нижняя часть из прямой трубы диаметром 108 миллиметров будет высотой 92 сантиметра, а верхняя часть из витой трубы диаметром 50 миллиметров и круглого навершия — 192 сантиметра.

На каждом из столбов укрепят по четыре полуметровые стрелки-указателя. На них должна быть нанесена некая информация полноцветной печатью.

В стоимость закупки входят затраты по изготовлению и установке этих объектов. Смонтировать декоративные столбы с указателями должны до 7 сентября. Финансируется закупка за счет бюджетных средств.
Источник: Сяржук Серабро
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]