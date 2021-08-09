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С 10 августа в Беларуси на 1 копейку снова дорожает автомобильное топливо

В Беларуси с 10 августа на одну копейку дорожает автомобильное топливо, сообщили в концерне "Белнефтехим" в понедельник.


"С 10 августа 2021 года стоимость топлива на автозаправочных станциях увеличивается. Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 6 августа 2021 года составило $72,3 за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года выросло на 32,3%", - говорится в сообщении концерна.

Так, пишет interfax.by, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,95, АИ-95-К5-Евро – Br2,05, АИ-98-К5-Евро – Br2,27, ДТ – Br2,05.

В концерне отметили, что с учетом произведенной корректировки рост цен на моторное топливо с начала 2021 года составит 13,6%.

В предыдущий раз топливо в Беларуси дорожало с 3 августа, также на копейку.
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