



"С 10 августа 2021 года стоимость топлива на автозаправочных станциях увеличивается. Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 6 августа 2021 года составило $72,3 за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года выросло на 32,3%", - говорится в сообщении концерна.





Так, пишет interfax.by , цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,95, АИ-95-К5-Евро – Br2,05, АИ-98-К5-Евро – Br2,27, ДТ – Br2,05.





В концерне отметили, что с учетом произведенной корректировки рост цен на моторное топливо с начала 2021 года составит 13,6%.





В предыдущий раз топливо в Беларуси дорожало с 3 августа, также на копейку.