Электрокар «БелДжи» может выйти на рынок в конце года
СЗАО "БелДжи" завершило испытания электромобиля Geely Geometry C. Его поставки на рынок запланированы на IV квартал этого года. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский.
"Планируем поставки в четвертом квартале именно этой модели. Это электромобиль. Дальность на одной зарядке – 550 километров. Сформирован он в виде хэтчбека", – рассказал Геннадий Свидерский.
"Сейчас мы подаем на сертификацию три автомобиля, надеюсь, что в третьем квартале закончим. И в четвертом квартале наши покупатели уже увидят эти автомобили в салонах, – уточнил гендиректор предприятия, отметив: – Мы хотим дать первые серийные поставки, поддержку сервиса, поддержку салонов в каждой области и в Минске. Все наши официальные дилеры будут предлагать эти автомобили. Это уже формирует первую ступеньку культуры использования электромобилей. А дальше будем принимать решение при наличии спроса. В 2022 году будем планировать, чтобы эти автомобили производить уже, используя производственные мощности завода", пишет infobaza.by.
18:05 09/08/2021
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