Электрокар «БелДжи» может выйти на рынок в конце года

СЗАО "БелДжи" завершило испытания электромобиля Geely Geometry C. Его поставки на рынок запланированы на IV квартал этого года. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский.