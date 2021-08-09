



«Честный знак» внедряется уже несколько лет. В 2021-м году маркировка станет обязательна для всей молочной продукции, включая скоропортящиеся товары со сроком годности менее 40 дней, пишет Белорусы и рынок. Требования вводятся поочередно для разных категорий — с 1 июня, 1 сентября и 1 декабря. Также они распространяются на импортеров из стран ЕАЭС.





— Нанесение двухмерных кодов на упаковку для некоторых молочных продуктов требует со стороны компании не только модернизации оборудования, но и тонкой его настройки. В частности, типография должна добиться 100% считываемости. Специалисты нашей компании провели несколько этапов тестирования и добились заявленных требований со стороны производителей. С июля 2021-го года уже идут отгрузки готовой продукции с нанесенными кодами, — сказал газете «Белорусы и рынок» генеральный директор «Унифлекс» Александр Хомиченко.





Он также добавил, что «Унифлекс» может наносить коды Data Matrix на различные виды упаковки. Это флоупак, трехшовные пакеты, дойпак, платинки и верхние пленки на лотки, а также круговая, самоклеящаяся этикетка и IML-этикетка.