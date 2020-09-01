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Население в считанные дни сняло со счетов более $1 млрд в эквиваленте. Обналичивали карточки, снимали краткосрочные вклады, закрывали долгосрочные депозиты. В итоге краха не произошло. Но как сейчас себя чувствует банковская система и угрожает ли что-то сбережениям?





Дмитрий Данильчук. Об этом Myfin.by рассказал исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings





- Стала ли банковская система стабильнее по сравнению с августом 2020-го?





– Если посмотреть на базовые индикаторы деятельности банков, то можно заметить, что они находятся примерно на уровне августа-сентября 2020 года. Так, например, достаточность нормативного капитала увеличилась с 15,8% на 01.09.2020 до 18,3% на 01.07.2021. Нормативы ликвидности же остались примерно на том же уровне: величина покрытия ликвидности на 01.07.2021 составила 114,4%, на 01.09.2020 – 116,7%; величина чистого стабильного фондирования – 118,8% и 119,7%. При этом для ликвидности банков наиболее тяжелым был ноябрь 2020 года: величина покрытия ликвидности на 01.12.2020 составляла 113,4%, величина чистого стабильного фондирования – 116,6%.





Если рассматривать долю необслуживаемых активов, то она также находится почти на уровне августа-сентября 2020 года: около 5,4-5,5%.





Сложно говорить о стабильности или нестабильности банковского сектора в ситуации достаточно сильной неопределенности. Но по сравнению с докризисным уровнем (еще докоронавирусным) финансовое положение банков точно стало более шатким.