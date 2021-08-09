Новые санкции Великобритании распространяются на:



Сферу калийных удобрений, нефтепродуктов и товаров, используемых в производстве сигарет



Ограничение доступа к товарам и технологиям двойного назначения, которые могут использоваться для внутренних репрессий против населения Сферу калийных удобрений, нефтепродуктов и товаров, используемых в производстве сигаретОграничение доступа к товарам и технологиям двойного назначения, которые могут использоваться для внутренних репрессий против населения





Запрет на покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, а также выпущенных госбанками. Кроме того запрет на предоставление кредитов официальному Минску.





Запрет на оказание технической помощи самолетам: Александра и Виктора Лукашенко, Игоря Сергеенко, Ивана Тертеля, Виктора Хренина, Натальи Эйсмонт и Ивана Кубракова.





"Мы вносим поправки в нормативное руководство для режима санкций, чтобы указать, что HMG считает, что с 9 августа 2021 года техническая помощь в отношении следующих самолетов будет в интересах соответствующих назначенных лиц:

• Gulfstream G550 - Registration number: EW-001PJ • Boeing 767-300 - Registration number: EW-001PB • Boeing 737-800 - Registration number: EW-001PA • Mil Mi-8 helicopter - Registration number: EW-002DA • Mil Mi-8 helicopter - Registration number: EW-001DA • AgustaWestland AW-139 helicopter - Registration number: EW-001PH • Embraer ERJ-135BJ Legacy - Registration number: P4-MSG • Bombardier BD-700 1A10 Global Express XRS - Registration number: P4-GMS"

Последних 2 самолёта принадлежат Михаилу Гуцериеву. Остальные входят в правительственый парк Лукашенко.





Также Великобритания внесла российского олигарха Михаила Гуцериева в санкционный список как "пособника Лукашенко".



