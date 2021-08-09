Великобритания вводит санкции против белорусского калия и нефтепродуктов. И Гуцериева
Великобритания вводит санкции против белорусского калия и нефтепродуктов, а также авиапарка Лукашенко и его друга Гуцериева
фото: Sputnik.by
Новые санкции Великобритании распространяются на:
Сферу калийных удобрений, нефтепродуктов и товаров, используемых в производстве сигарет
Ограничение доступа к товарам и технологиям двойного назначения, которые могут использоваться для внутренних репрессий против населения
Сферу калийных удобрений, нефтепродуктов и товаров, используемых в производстве сигарет
Ограничение доступа к товарам и технологиям двойного назначения, которые могут использоваться для внутренних репрессий против населения
Запрет на покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, а также выпущенных госбанками. Кроме того запрет на предоставление кредитов официальному Минску.
Запрет на оказание технической помощи самолетам: Александра и Виктора Лукашенко, Игоря Сергеенко, Ивана Тертеля, Виктора Хренина, Натальи Эйсмонт и Ивана Кубракова.
"Мы вносим поправки в нормативное руководство для режима санкций, чтобы указать, что HMG считает, что с 9 августа 2021 года техническая помощь в отношении следующих самолетов будет в интересах соответствующих назначенных лиц:
• Gulfstream G550 - Registration number: EW-001PJ
• Boeing 767-300 - Registration number: EW-001PB
• Boeing 737-800 - Registration number: EW-001PA
• Mil Mi-8 helicopter - Registration number: EW-002DA
• Mil Mi-8 helicopter - Registration number: EW-001DA
• AgustaWestland AW-139 helicopter - Registration number: EW-001PH
• Embraer ERJ-135BJ Legacy - Registration number: P4-MSG
• Bombardier BD-700 1A10 Global Express XRS - Registration number: P4-GMS"
Последних 2 самолёта принадлежат Михаилу Гуцериеву. Остальные входят в правительственый парк Лукашенко.
Также Великобритания внесла российского олигарха Михаила Гуцериева в санкционный список как "пособника Лукашенко".
29. Name: GUTSERIEV 1:MIKHAIL 2:SAFARBEKOVICH 3:n/a4:n/a5:n/a.
DOB: 09/03/1958. POB: Akmolinsk, Kazakh SSR, Soviet Union (now Nur-Sultan, Kazakhstan) a.k.a: GUTSERIYEV, Mikhail, Safarbekovich Nationality: Russian Passport Details: K00162033. Expires 11 Feb 2024. Address: Russia.
14:18 09/08/2021
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