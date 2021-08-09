Валютная корзина подешевела на 0,26% до минимума за неделю.





Курс доллара вырос на 0,0026 BYN до 2,5166 BYN/USD. Напомним, что доллар подорожал уже четвёртый раз за последние пять торгов. Стоимость доллара за это время выросла на 0,0198 BYN.





Курс евро упал на 0,0122 BYN до 2,9613 BYN/EUR. Евровалюта за два дня потеряла уже 0,0273 BYN до минимума за 17 дней.





Курс российского рубля обвалился на 0,0143 BYN до 3,4244 BYN/100 RUB. Российский рубль дешевеет уже третий день и опускается до минимума за 7 дней.





Итоги первой недели августа 2021 на валютном рынке РБ

Последний летний месяц начался ослаблением белорусского рубля к доллару и евро. По итогам недели практически без изменений оказался курс евро, доллар и рубль РФ подорожали одинаково на 0,57%:





курс доллара +0,0143 BYN (+0,57%);

курс евро −0,0006 BYN (−0,02%);

курс российского рубля +0,0194 BYN (+0,57%);

корзина валют +0,46%.





Московская биржа

За полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара на бирже в Москве подскочил на 38 копеек до 73,5078 RUB/USD. Аналогичный курс евро остался практически без изменений — 86,45 RUB/EUR.





Итоги первой недели августа 2021 на валютном рынке РФ





Российский рубль завершил первую неделю августа укреплением. В течение недели стоимость доллара и евро опускалась до минимума более чем за месяц:





курс доллара −0,0084 RUB (−0,01%);

курс евро −0,5292 RUB (−0,61%);