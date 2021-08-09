



Первая неделя августа, 31-я по счёту в 2021 году, закончилась с самым низким недельным объемом валютных торгов на БВФБ за 5 месяцев: меньше в этом году было продано валюты только в начале марте. А по доллару на этой неделе торги стали «третьими с конца» по объему с начала года, пишет infobank.by





Всего оборот валютных торгов на бирже со 2 по 6 августа составил 137,6 $млн, а долларом США – 67,8 $млн: меньше в разы, чем было двумя неделями раньше.

Причем самые малые объёмы торгов были на этой неделе во вторник 3 августа, в среду 4-го, и в четверг 5-го.

И как раз в эти дни – в дни самых низких объемов торгов – все валюты дорожали. А вот в дни самых больших на этой неделе объемов все курсы падали – в понедельник 2-го и в пятницу 6-го.





Что наводит на определённые мысли, учитывая, к тому же, историю двухнедельной давности, когда самые объемные в этом году валютные торги закончились тогда очень сильным падением курсов иностранных валют.





Вероятно, когда требуется значительный объем валюты для обслуживания государственного долга или долга крупных госпредприятий – регулятор проводит мероприятия по удешевлению валют, вкидывая на биржу значительный объем долларов. Тем самым увеличивая сам объем торгов.

А когда не требуется: объемы торгов низкие – курсы подрастают без валютных интервенций, чисто рыночным образом.

Вот и за эту неделю низких объемов валютных торгов большинство основных иностранных валют выросли в цене. И только евро подешевел – совсем незначительно, чисто из-за падения его кросс-курса к доллару.

То есть курсовая политика жёстко контролируется регулятором, который имеет и применяет разнообразные рычаги влияния на курс. Хотя и зависит в целом от самого наличия валютных запасов в государстве и платёжного баланса.

Всё это приводит к сильным колебаниям валютных курсов: доллар то сильно дешевеет, то быстро дорожает. По сути это можно назвать «белорусским горками», особенно если смотреть на курсовую динамику за длительный период.

По итогам торгов на БВФБ со 2 по 6 августа:





доллар США – подорожал на 0,57%: с 2,4997BYN/$ до 2,5140BYN/$





евро – подешевел на 0,02%: с 2,9741BYN/€ до 2,9735BYN/€





российский рубль – подорожал на 0,57%: с 3,4193BYN/100RUR до 3,4387BYN/100RUR





валютная корзина – подорожала на 0,45%: с 0,30270 BYN до 0,30406BYN.





Рост курса доллара за неделю составил почти 30% годовых (здесь и далее расчёт % годовых – с учётом выходных).

Таким образом, BYN-вкладчики на этой неделе оказались в долларовом убытке более 13% годовых в долларах США, а долларовые вкладчики, наоборот, заметно – до 33% годовых (с учётом %-ставки по срочным $-вкладам) – увеличили BYN-эквивалент своих сбережений.

«Не повезло» только обладателям евро: падение курса общеевропейской валюты хоть и незначительное – всего лишь 1% годовых, но с учетом инфляции, реальные потери €-вкладчиков – побольше.





Курс российского рубля на этой, 31-й, неделе, вырос довольно заметно (под 30% годовых роста) – после сильного его ослабления несколькими неделями раньше требуется восстановление курса в целях улучшения условий экспортёрам.





Рост курса доллара США (+30% годовых) и российского рубля (+30% годовых) при незначительном падении курса евро (-1,1% годовых) привело к росту стоимости валютной корзины Нацбанка (+24% годовых).





Итак, BYN-рубль на этой неделе ослаб. В том числе и к доллару, на это больше всего смотрят белорусы.





Российская валюта выросла в Беларуси настолько же, насколько и доллар – из-за того, что курс пары $/RUR по итогам недели почти не изменился. А евро чуть-чуть подешевел из-за его ослабления к глобально усилившемуся доллару.

Изменение параметров мировых рынков за неделю выглядит так (по состоянию на середину пятницы 6 августа):





индекс доллараUSDX– вырос на 0,27%: небольшое усиление доллара в мире





курс доллара к евро – вырос на 0,70%: европейская валюта упала к глобально усилившейся американской





цена на нефть – упала на 5,33%: «черное золото» за неделю заметно подешевело





курс доллара в России – снизился на 0,01% (по официальному курсу): российский рубль совсем незначительно ослаб к усилившемуся в мире доллару за неделю, несмотря на заметное падение цен на нефть.





Теперь, после окончания 31-й недели, доллар США в Беларуси стоит меньше, чем в начале года, на 2,52% (падение с начала 2021-го составило 4,18% годовых).





Значит, банковские сбережения долларовых вкладчиков немного сократились в BYN-эквиваленте. Однако в реальном выражении, с учетом роста цен – заметно упали по покупательной способности.

Приверженцам же сбережений в евро, хотя таких в Беларуси не очень много, «повезло еще меньше»: падение курса евро с начала года – более сильное, чем курса доллара – на 6,14% (10,2% годовых).

Российский рубль в качестве валюты сбережений – это экзотика в Беларуси. Так что его удешевление с начала года на 1,39% (2,30% годовых) «огорчило» не многих белорусов.





Кроме того, такое – 2,30% годовых – падение меньше доходности срочных вкладов в российских рублях в Беларуси, и значит, срочные вклады в российских рублях не потеряли в BYN-эквиваленте (хотя потеряли в реальном выражении).





Упали с начала 2021 года в Беларуси, как видим, все главные иностранные валюты. Соответственно, подешевела и валютная корзина– на 2,69% (4,477% годовых).





Стоимость валютной корзины стала близка к нижней границы коридора (0,3000 BYN), и далека от его верхней границы (0,3200 BYN).