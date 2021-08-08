Сдался последний оплот коммунизма: на Кубе разрешили малый и средний бизнес
Власти Кубы, находящейся под управлением Коммунистической партии, расширили список секторов экономики, в которых может работать частный бизнес, сообщает официальная газета страны Granma.
Теперь бизнесмены смогут заниматься более чем двумя тысячами видов деятельности вместо 127. Решение принято на фоне давления на экономику американскими санкциями и кризиса, усилившегося из-за пандемии коронавируса.
Либерализация экономики на острове началась в 2010 году, однако масштабное разрешение частного бизнеса было анонсировано только в феврале этого года.
Теперь список видов деятельности, которые разрешены на острове, отменён, а вместо него принят список из 124 видов бизнеса, которые запрещены для частного сектора. Что именно запрещается – не уточняется.
К 2020 году на Кубе были выданы больше 600 тысяч лицензий для частного бизнеса, большая часть из них относились к туристическому сектору, – пишет журнал Time.
В частном бизнесе работают около 13 процентов населения острова. Однако туристический сектор понёс катастрофически ущерб из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
В начале 2021 года туристический поток на остров сократился на 95,5 процента, передаёт канал Telesur. При этом в районах, всё ещё принимающих туристов, отмечается резкий рост числа заражений коронавирусом нового типа, сообщает Radio Televisión Martí.
На фоне падения экономики и пандемии коронавируса на острове прошла серия самых массовых c начала 1990-х годов протестов. Они были подавлены властями, сообщается о тысячах арестов.
Источник: svoboda.org
18:41 08/08/2021
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