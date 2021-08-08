Теперь бизнесмены смогут заниматься более чем двумя тысячами видов деятельности вместо 127. Решение принято на фоне давления на экономику американскими санкциями и кризиса, усилившегося из-за пандемии коронавируса.





Либерализация экономики на острове началась в 2010 году, однако масштабное разрешение частного бизнеса было анонсировано только в феврале этого года.





Теперь список видов деятельности, которые разрешены на острове, отменён, а вместо него принят список из 124 видов бизнеса, которые запрещены для частного сектора. Что именно запрещается – не уточняется.





К 2020 году на Кубе были выданы больше 600 тысяч лицензий для частного бизнеса, большая часть из них относились к туристическому сектору, – пишет журнал Time.





В частном бизнесе работают около 13 процентов населения острова. Однако туристический сектор понёс катастрофически ущерб из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.





В начале 2021 года туристический поток на остров сократился на 95,5 процента, передаёт канал Telesur. При этом в районах, всё ещё принимающих туристов, отмечается резкий рост числа заражений коронавирусом нового типа, сообщает Radio Televisión Martí.





На фоне падения экономики и пандемии коронавируса на острове прошла серия самых массовых c начала 1990-х годов протестов. Они были подавлены властями, сообщается о тысячах арестов.