С 13 августа билеты на поезда подорожают на 5-15%
Тарифы на перевозки пассажиров поездами межрегиональных, региональных и городских линий увеличены в среднем на 5-15% в зависимости от вида сообщения.
При этом фактическое увеличение стоимости проезда по конкретному маршруту зависит от расстояния перевозки.
Стоимость проезда пассажиров поездами региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий бизнес-класса в среднем увеличится на 5%.
Проезд в поездах межрегиональных линий экономкласса, а также провоз багажа и грузобагажа подорожает в среднем на 15%.
При проезде поездами региональных линий экономкласса необходимо будет заплатить в среднем на 10% больше.
Тарифы на перевозки пассажиров поездами городских линий устанавливаются за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов. При этом они не зависят от расстояния перевозки. Таким образом, тарифы на проезд в пределах одного тарифного пояса увеличатся на 14,3%, в пределах двух тарифных поясов – на 24%.
Увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз производилось в декабре 2020 года.
Новые тарифы предусмотрены постановлением МАРТ от 09.07.2021 №51 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 3 декабря 2020 г. №82», официально опубликованным на Национальном правовом Интернет–портале Республики Беларусь pravo.by 7 августа 2021 года.
Постановление вступает в законную силу с 13 августа 2021 года.
Источник: rw.by
17:43 08/08/2021
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