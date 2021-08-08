И тут виноваты женщины! Нацбанк назвал причину снижения банковских вкладов
В главном банке страны подготовили аналитическое обозрение в отношении привлечения срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц.
По информации из Нацбанка, основными вкладчиками в категории физических лиц являются резиденты, сумма вкладов, которых на 1 июля 2021 этого года составила 14,66 млрд. рублей, или 97,5% от общего объема размещенных срочных вкладов.
По-прежнему преобладает доля сбережений в иностранных валютах в общем объеме срочных банковских вкладов (депозитов), которая составляет 68,7%. За II квартал она сократилась на 2,5%.
Отмечается, что «снижение вкладов (депозитов) произошло преимущественно за счет вкладчиков-женщин, остатки которых за II квартал 2021- го сократились на 967 млн. рублей, что составляет 61,3% от общего объема снижения вкладов».
В Нацбанке также составили портрет среднестатистического белорусского вкладчика.
«Исходя из максимального объема банковских сбережений, приходящихся на одну категорию вкладчиков мужчин и женщин, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет (55,0% от общего объема вкладов всех женщин), со средней суммой вклада в размере 9,96 тыс. рублей и мужчину в возрасте старше 60 лет (53,2% от общего объема вкладов всех мужчин), со средней суммой вклада в размере 13,97 тыс. рублей», написано в аналитическом обозрении.
Источник: blizko.by
16:45 08/08/2021
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