По информации из Нацбанка, основными вкладчиками в категории физических лиц являются резиденты, сумма вкладов, которых на 1 июля 2021 этого года составила 14,66 млрд. рублей, или 97,5% от общего объема размещенных срочных вкладов.

По-прежнему преобладает доля сбережений в иностранных валютах в общем объеме срочных банковских вкладов (депозитов), которая составляет 68,7%. За II квартал она сократилась на 2,5%.

Отмечается, что «снижение вкладов (депозитов) произошло преимущественно за счет вкладчиков-женщин, остатки которых за II квартал 2021- го сократились на 967 млн. рублей, что составляет 61,3% от общего объема снижения вкладов».

В Нацбанке также составили портрет среднестатистического белорусского вкладчика.

«Исходя из максимального объема банковских сбережений, приходящихся на одну категорию вкладчиков мужчин и женщин, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет (55,0% от общего объема вкладов всех женщин), со средней суммой вклада в размере 9,96 тыс. рублей и мужчину в возрасте старше 60 лет (53,2% от общего объема вкладов всех мужчин), со средней суммой вклада в размере 13,97 тыс. рублей», написано в аналитическом обозрении.