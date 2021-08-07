



Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе поднялся чуть больше, чем прогнозировалось: на 0,6% – до 2,514 рубля за доллар.





Средневзвешенный курс евро снизился на 0,02% и составил 6 августа 2,9735 рубля за евро.





Аналогичный курс российского рубля за неделю вырос на 0,6% – до 3,4387 белорусского рубля за 100 российских.





Соответственно стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля выросла на 0,5%. При этом объем торгов иностранными валютами на бирже за неделю значительно снизился: до 345,3 млн. рублей с 436,2 млн. рублей за последнюю неделю июля.





Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Снижение объема торгов на бирже указывает на обострение проблем с поступлениями валюты в страну. Кроме того, Нацбанк и Минфин проводят жесткую денежно-кредитную и бюджетную политику, что увеличивает потребности населения и предприятий в рублях и заставляет их продавать валюту.





В частности, Минфин придерживает свои расходы. За полугодие республиканский бюджет был исполнен с дефицитом в размере 1,6 млрд. рублей, Фонд социальной защиты – с профицитом в размере 0,2 млрд. рублей, а бюджет сектора государственного управления, куда входят два указанных выше бюджета и местные бюджеты, был выполнен с дефицитом в размере всего 0,9 млрд. рублей. То есть, местные бюджеты профицитные.





Как сообщили в Нацбанке, в июле физические лица реализовали валюты банкам в чистом выражении на 47,1 млн. долларов. Они оказались чистыми продавцами валюты впервые с ноября 2019 года. Однако это не говорит о росте доверия к белорусскому рублю. Скорее всего, активная продажа валюты объясняется ростом инфляции, в связи с чем многие жители РБ стремятся покупать больше товаров, пока те не подорожали.





Белорусские предприятия в июле также продавали валюту, реализовав ее в чистом выражении на 335,9 млн. долларов. Это экспортеры продавали валюту для уплаты налогов за июнь и второй квартал.





Таким образом, в июле на рынке сформировался избыток предложения валюты, которую приобрел Нацбанк. Это позволило ему увеличить золотовалютные резервы страны на 33 млн. долларов – до 7,44 млрд. долларов.





Однако ситуация в белорусских финансах далека от благополучной. Санкции никто не отменял, и, возможно, они уже начали сказываться на белорусском экспорте, что и привело к падению объема торгов валютами на БВФБ. Падение может продолжиться в связи с действиями Газпрома, который сокращает поставки газа в Европу через Беларусь по газопроводу «Ямал – Европа».





В то же время, у Беларуси появился шанс получить значительные средства (около 950 млн. долларов) от МВФ, который решил предоставить 650 млрд. долларов странам в целях поддержки их восстановления после пандемии коронавируса. Правда, белорусская оппозиция пытается помешать этому.





Не исключено также введение новых санкций со стороны ЕС и США, так как отношения Беларуси с соседними странами продолжают ухудшаться. Литва начала возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов, пришедших в нее из РБ.





Таким образом, увеличение стоимости валютной корзины на текущей неделе, скорее всего, продолжится, и может составить около 0,5%.





Прогноз курса евро на рынке форекс

Европейская валюта на прошедшей неделе подешевела по отношению к доллару, что было вызвано увеличением вероятности ужесточения денежной политики ФРС США в более скором времени, чем ожидалось.





Вице-председатель ФРС Ричард Кларида сообщил, что, по его мнению, ФРС может начать уменьшать объемы покупки облигаций уже в текущем году, что создаст условия для увеличения ставок в конце 2022 года. В таком же духе высказались и другие члены руководства ФРС.





А 6 августа появились данные, которые подтвердили такое мнение: состояние рынка труда США восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. А именно, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора экономики США в июле выросло на 943 тыс., хотя прогнозировался прирост на 870 тыс. После этого курс евро на рынке форекс опустился ниже 1,18 доллара.





Если в ближайшее время появятся новые неплохие данные о состоянии экономики США, курс евро может продолжить снижение. Однако на значительное ослабление не стоит рассчитывать, так как, несмотря на вакцинацию, в США снова растет число зараженных коронавирусом. Поэтому на текущей неделе можно ожидать небольшого снижения курса евро: примерно на 0,5%.





Прогноз курса доллара на Московской бирже

Высказывания членов руководства ФРС привели к укреплению доллара не только по отношению к евро, но и к валютам развивающихся стран, в том числе и России. Однако российский рубль сумел восстановиться, чему, по-видимому, способствовал высокий спрос со стороны нерезидентов на облигации федерального займа, а также поступления от внешней торговли.





Цены на нефть на мировом рынке в начале прошедшей недели снижались, но в конце недели снова пошли вверх. А цена на газ в Европе вообще бьет рекорды, так как там опустели хранилища, а Газпром не только не увеличивает поставки газа, но и сокращает их. Это создает стимул для европейцев ускорить введение в строй газопровода «Северный поток – 2».





В целом ситуация для российского рубля выглядит благоприятной. Однако его укреплению пытается помешать Министерство финансов, которое с 6 августа увеличило объем покупки валюты на 6% по сравнению с июлем, то есть до 14,4 млрд. рублей в день.





Публикация данных о состоянии рынка труда США 6 августа привела к росту курса доллара на Московской бирже, но это, скорее всего, временное явление.





Дополнительную неопределенность вносят выплаты дивидендов российскими акционерными обществами, в связи с чем время от времени на Московской бирже возникают скачки спроса на иностранную валюту со стороны иностранных акционеров. Поэтому можно ожидать резких колебаний курса доллара на Московской бирже, но по итогам недели он может немного снизиться: на 0-0,5%.





Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные прогнозы сбудутся, то на текущей неделе доллар на БВФБ снова подорожает примерно на 0,5-1%. Белорусскому рублю, по-видимому, немного поможет российский, который вероятно укрепится по отношению к доллару в Москве, то есть подорожает на БВФБ чуть в большей степени, чем доллар.





Прогноз на понедельник 9 августа

Курс доллара на Московской бирже во второй половине пятницы 6 августа вырос примерно на 0,4% и достиг 73,49 рубля за доллар.





В то же время, курс евро на рынке форекс уменьшился на 0,4% – до 1,1762 доллара за евро.





Эти изменения позволяют предположить, что на открытии торгов на БВФБ в понедельник 9 августа доллара подорожает на доли процента.