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Прогноз курса белорусского рубля: падение уже не остановить?

Снижение курса белорусского рубля на БВФБ должно продолжиться в связи с обострением политической ситуации и сокращением доходов от экспорта в связи с санкциями.

За первую неделю августа курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже вырос на 0,6% (до 2,514 рубля за доллар 6 августа).

Это было вызвано внутренними факторами, так как объем торгов валютами на бирже резко снизился (до 345,3 млн. рублей), а стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась на 0,5%.

Низкий объем торгов валютами указывает на проблемы с внешней торговлей. Возможно, начинают сказываться трудности с переработкой и экспортом нефти на Нафтане. Никакой официальной информации об этом не поступает, и неизвестно, сумело ли предприятие обойти санкции, которые были введены против него.
Источник: select.by
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