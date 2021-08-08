За первую неделю августа курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже вырос на 0,6% (до 2,514 рубля за доллар 6 августа).





Это было вызвано внутренними факторами, так как объем торгов валютами на бирже резко снизился (до 345,3 млн. рублей), а стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась на 0,5%.





Низкий объем торгов валютами указывает на проблемы с внешней торговлей. Возможно, начинают сказываться трудности с переработкой и экспортом нефти на Нафтане. Никакой официальной информации об этом не поступает, и неизвестно, сумело ли предприятие обойти санкции, которые были введены против него.











