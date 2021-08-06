



Российская экспансия. «Евроопт» может быть продан российскому «Магниту»?

Об этом пишет Ежедневник со ссылкой на nashaniva.com. При этом пресс-секретарь «Евроопта» Егор Хрусталев на соответствующий запрос ответил, что никак не будет комментировать этот вопрос.





В официальном ответе «Магнита» сообщили, что переговоров о покупке они якобы не ведут.





Интересно, что финансовые показатели «Евроторга», которому и принадлежит «Евроопт» не сказать, чтобы радостные. Так за 2020 год чистый убыток компании составил 161875000 рублей.





И это при том, что за 2020 года «Евроторг» заработал больше чем в 2019 году. Однако отрицательные курсовые разницы и платежи по долгам перекрыли операционный доход.





Показательно также, что «Евроторг» размещал много валютных облигаций, их нужно выплачивать еще долгие годы. На это обращают внимание независимые аудиторы по итогам 2020 года.





Сколько может стоить «Евроопт»?





Как говорят в бизнес-кругах, собственники всегда оценивали компанию примерно в миллиард долларов, но если сейчас считать по формуле «EBITDA (выручка до налогов — около 211 миллионов долларов) умноженная на шесть, минус 600 миллионов долга», то цена компании составит приблизительно 666 миллионов долларов, и это без учета дисконта за пребывание на вулкане.





«На чистый убыток «Евроопта» смотреть не имеет смысла, когда мы рассуждаем об этом с позиции бенефициаров. Прежде всего «Евроопт» — это около монопольный канал движения товаров в Беларуси, эти люди прокручивать через себя почти 30% разницы страны. Просто представьте, на какой процент нужно поднять цены, чтобы преобразовать убытки в доходы, но главный смысл в том, что главный доход вряд ли оседает в «Евроторге».





Здесь нужно смотреть на показатели иностранных компаний-поставщиков, аффилированных с «Еврооптом». У меня есть подозрение, что основной доход оседает там, а показывать большие достижения в Беларуси просто нерационально: так повелось. Если ты заплатишь миллиард налогов, то завтра у тебя попросят делать отчисления во всевозможные фонды и строить на спонсорских началах то, что ты бы не хотел, а то и вообще отберут бизнес. А если цифры отчетности нулевые или около нуля, то никто у тебя ничего особо не попросит», — говорит бизнес-аналитик.







