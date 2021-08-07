Фото Александра Побата, носит иллюстративный характер





Ядром автомобильного кластера, который планируют создать до 2025 года, станут предприятия по производству дизельных и гибридных двигателей внутреннего сгорания экологического класса Евро-6 и выше, коробок передач для средне- и крупногабаритных автомобилей, автокомпонентов и двигателей для легковых автомобилей, по выпуску дорожной и строительной техники на шасси МАЗ. В проекте указано, что доля автомобилей и автобусов, оснащенных двигателями экологического стандарта Евро-6 и выше, в ближайшие годы должна составить 75% в общем объеме производства.









К слову, Минский автозавод одним из первых в СНГ выпустил первый серийный грузовой автомобиль, оснащенный двигателем, соответствующим экологическим нормам Евро-6. Тягач, который получил экологичный дизель Mercedes более трех лет назад, работает в автобусном парке в Барановичах.





Также в государстве планируют обеспечить локализацию сборочного производства СЗАО «Белджи» с выпуском двигателей внутреннего сгорания, коробок передач, автомобильных сидений, теплообменников, автомобильных передних и задних мостов, автомобильных стекол и другого.





Перед ОАО «БелАЗ» поставили задачу повысить долю белорусской продукции на мировом рынке карьерной техники до 31%. Для реализации задуманного промышленникам необходимо освоить более 260 новых видов импортозамещающей продукции, из них около 25 принципиально новых, в том числе электрогрузовиков, карьерных самосвалов на аккумуляторных батареях, роботов-челноков без кабины грузоподъемностью 136 тонн, электросамокатов, электровелосипедов и станций подзарядки к ним. Доля электротранспорта в общем объеме производства пассажирских транспортных средств к 2025 году составит не менее 30%.Кроме того, в машиностроении и производстве электрооборудования планируется увеличить производство тракторов с газодизельными двигателями. Доля тракторов с двигателем, отвечающим стандартам Stage 5, составит не менее 10 %. Сертификационные испытания двигателя экологического класса Stage 5 Минского моторного завода успешно завершились в Чехии год назад. Данному классу соответствуют определенные допустимые показатели выбросов вредных веществ в отработавших газах – углеводородов, углекислого газа, оксидов азота и твердых частиц. Сертификаты европейского стандарта дают право продавать двигатели и укомплектованную ими технику во многие страны мира.





Также в соответствии с программой социально-экономического развития до 2025 года расширятся объемы производства сельскохозяйственной, лесозаготовительной, дорожной и коммунальной техники.















