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RMS предлагает данные и аналитические материалы страховщикам недвижимости и от несчастных случаев, пишет officelife.media, а также занятым в перестраховании. Компания показывает стремительное увеличение доходов на фоне роста в мире случаев стихийных бедствий.





Moody’s рассчитывает, что покупка актива позволит наладить бизнес на предоставлении данных и оценке рисков для страховых компаний.





Главный исполнительный директор Moody’s Роб Фобер подчеркивает, что слияние позволит клиентам компании понимать риски изменения климата для инвестиций и портфелей.





Выручка RMS в текущем финансовом году прогнозируется на уровне $320 млн.





Стороны договорились закрыть сделку в конце третьего квартала.







