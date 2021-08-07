+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Moody’s покупает бизнес, предсказывающий катастрофы

Американская компания Moody’s Corp., управляющая одноименным международным рейтинговым агентством, намерена купить за $2 млрд бизнес RMS, специализирующийся на прогнозировании рисков и моделировании катастроф.

Фото: nachedeu.com

RMS предлагает данные и аналитические материалы страховщикам недвижимости и от несчастных случаев, пишет officelife.media, а также занятым в перестраховании. Компания показывает стремительное увеличение доходов на фоне роста в мире случаев стихийных бедствий.

Moody’s рассчитывает, что покупка актива позволит наладить бизнес на предоставлении данных и оценке рисков для страховых компаний.

Главный исполнительный директор Moody’s Роб Фобер подчеркивает, что слияние позволит клиентам компании понимать риски изменения климата для инвестиций и портфелей.

Выручка RMS в текущем финансовом году прогнозируется на уровне $320 млн.

Стороны договорились закрыть сделку в конце третьего квартала.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]