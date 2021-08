«Мы внимательно следим за развитием событий в Беларуси и, естественно, регулярно проверяем нашу рекламную политику и корпоративную коммуникацию. В результате этих регулярных проверок мы уже значительно сократили рекламный бюджет для Беларуси», — сообщила 6 августа в ответ на запрос DW пресс-служба швейцарской компании.





Таким образом, в ответе Nestle прямо не говорится, что решение о сокращении рекламных бюджетов было принято по политическим мотивам. Но подобное предположение и не исключается.





Nestlé производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику. Основные торговые марки — KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea.





Ранее Телеграф сообщил , что правозащитники из организации Libereco — Partnership for Human Rights провели анализ финансирования некоторых государственных телеканалов Беларуси. Они выяснили, в чьих интересах сделаны рекламные ролики на белорусском ТВ.





Оказалось, что из 874 показанных рекламных роликов 63 процента (почти две трети) пришлось на западные компании. А белорусским рекламодателям принадлежит только около 25 процентов рекламы. Оставшиеся 12 процентов разделили между собой компании из Индии, России и Турции.





Совмин Беларуси принял постановление от 23 апреля 2021 г. № 240, в котором запрещается импорт и продажа на территории Беларуси известных брендов. Это произошло после их отказа стать спонсорами Чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Впоследствии право на его проведение у официального Минска забрали.





В апреле пресс-секретарь правительства Беларуси пояснила данное решение «обеспечением защиты национальных интересов». В Совмине считают, что данные тренды предприняли «недружественные действия в отношении белорусского народа».





В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний: ”LIQUI MOLY“, ”ŠKODA AUTO“ и ”BEIERSDORF“ (торговые марки ”NIVEA“, ”EUCERIN“, ”LA PRAIRIE“, ”LABELLO“, ”HANSAPLAST“, ”FLORENA“, ”8X4“, ”SKIN STORIES“, ”GAMMON“, ”TESA“, ”CHAUL“, ”COPPERTONE“, ”HIDROFUGAL“, ”STOP THE WATER WHILE USING ME“).





Ожидает ли теперь такая же судьба продукцию Nestle, пока неизвестно. Официальные власти Беларуси не комментировали заявление пресс-службы Nestle.