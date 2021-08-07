+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Власти ввели экспортные пошлины на лесоматериалы и продукцию деревообработки

Президентский указ вступит в силу через 10 дней после опубликования; часть документа носит пометку "для служебного пользования".


Соответствующий указ Александра Лукашенко опубликован на Национальном правовом интернет-портале, пишет Sputnik

 "В целях предотвращения дефицита лесоматериалов и продукции деревообработки в Республике Беларуси установить по 31 декабря 2021 г. ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", - говорится в тексте документа, который вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Экспортные пошлины введены на вывоз древесины за пределы таможенной территории ЕЭАС. Вместе с тем, согласно указу, исключения сделаны для ряда стран – Азербайджана, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Украины.

Совмин с 1 января 2022 года будет устанавливать размер пошлин и определять, на что будут потрачены средства от уплаты пошлин.

Часть указа не публикуется, так как имеет пометку "для служебного пользования".
Ставки пошлин определены в размере 100 евро за кубометр, либо от 2%, 5% и 6,5% от таможенной стоимости, в зависимости от вида лесоматериалов и продукции деревообработки.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]