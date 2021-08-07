



Соответствующий указ Александра Лукашенко опубликован на Национальном правовом интернет-портале, пишет Sputnik





"В целях предотвращения дефицита лесоматериалов и продукции деревообработки в Республике Беларуси установить по 31 декабря 2021 г. ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", - говорится в тексте документа, который вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.





Экспортные пошлины введены на вывоз древесины за пределы таможенной территории ЕЭАС. Вместе с тем, согласно указу, исключения сделаны для ряда стран – Азербайджана, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Украины.





Совмин с 1 января 2022 года будет устанавливать размер пошлин и определять, на что будут потрачены средства от уплаты пошлин.





Часть указа не публикуется, так как имеет пометку "для служебного пользования".

Ставки пошлин определены в размере 100 евро за кубометр, либо от 2%, 5% и 6,5% от таможенной стоимости, в зависимости от вида лесоматериалов и продукции деревообработки.











