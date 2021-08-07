+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Гомельской области Госстандарт запретил российский арахис

Гомельская областная инспекция Госстандарта обнаружила опасные красители в нескольких видах арахиса российского производства. Товар внесен в список опасной продукции.


Например, в арахисе в глазури «МИКС», изготовленном ООО «Эвертон», допустимый уровень содержания красителей превышен вдвое.

Результаты исследований показали, пишет Office Life, что в составе арахисового микса со вкусами креветки, краба и бекона был использован синтетический краситель — синий блестящий FCF (Е133). В маркировке он не указан.

В арахисе в глазури со вкусом бекона красителей оказалось в 2,3 раза больше допустимого уровня. Превышение красителей более чем в два раза обнаружили также в орешках со вкусом краба и креветки. Эта продукция была изготовлена индивидуальным предпринимателем из Московской области.

Специалисты инспекции прокомментировали БелТА, что производители злоупотребляют синтетическими красителями для более привлекательного вида продуктов. Такие красители не несут пользы, но могут быть опасны для здоровья, в том числе отрицательно влиять на активность и внимание детей.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]