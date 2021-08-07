



Государственная программа "Энергосбережение" рассчитана на 2021-2025 годы, и к концу пятилетки планируется на 7% снизить энергоемкость ВВП. Насколько реально выполнить показатели под санкциями, рассказали участники пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

О санкциях и контрольных цифрах





Заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Леонид Полещук отметил в своем выступлении, что санкции никак не повлияли на реализацию госпрограммы.





"Никто из организаций не обращался по корректировке планов деятельности по реализации программы "Энергосбережение". Это говорит о том, что предприятия работают стабильно, и причин, которые могли бы вызвать невыполнение показателей, пока нет", – отметил Полещук.





Спикер отметил, что контрольные цифры даже несколько выше прогнозируемых.

"Мы уже вышли на показатель по энергоемкости плюс 9,4% при годовом задании плюс 6,8%. Доля местных видов топлива составляет 14,1%, возобновляемых источников энергии – 7,3%. Мы уже сэкономили топливно-энергетических ресурсов порядка 357 тысяч тонн условного топлива. Это 60% от годового плана", – привел цифры Полещук.

Что придет на замену природному газу?





Основная задача госпрограммы – за счет модернизации производств и увеличения использования местных видов топлива сократить использование природного газа.

По словам начальника управления энергоэффективности, экологии и науки Министерства энергетики Республики Беларусь Сергея Гребня, природный газ – основной ресурс в системе Белэнерго.





"Потребление газа для выработки электрической энергии еще в 2019 году было 98%, в 2020-м – 93%. Мы планируем с работой двух энергоблоков АЭС выйти на долю природного газа в производстве электрической энергии – 65 %", – отметил Гребень.





Значительно сократить потребление природного газа планируется и за счет местных видов топлива – щепы, торфа и пр.





"В системе ЖКХ 56% тепловой энергии вырабатывается из местных видов топлива. Порядка 3800 котельных всего в системе ЖКХ, 2800 используют местные виды топлива", – рассказал Полещук.





Также, по словам спикера, строятся новые котельные за счет выделенного займа Международного банка реконструкции и развития.





"В целом строительство 491Мвт котельных в рамках госпрограммы поможет заместить нам 130 тысяч тонн условного топлива, это примерно 113 млн кубометров газа мы не будем использовать для производства тепловой энергии в системе ЖКХ", – отметил Полещук.

Об электромобилях и тарифах на зарядку





В Минэнерго рассказали, что со строительством АЭС активно реализуется программа развития электротранспорта на 2021-2025 годы.





"У нас сейчас около 4 тысяч автомобилей. Буквально за полгода в страну было ввезено 2 тысячи автомобилей. По информации Белоруснефть, к 2025 году ожидается, что количество электротранспорта увеличится до 25 тысяч, к 2030 они планируют до 425 тысяч автомобилей", – рассказал Гребень.





Популярность экологического транспорта в первую очередь связана с развитием электрозарядной инфраструктуры.





"В 2018 году первых зарядных станций было порядка 45, в настоящее время их около 450. К концу года планируется увеличить до 600. К 2025 году их будет около тысячи", – сказал Гребень.





По словам спикера, 75% из них – так называемые быстрозарядные станции. Полностью зарядить УКБ электромобиля они способны за 4-8 часов. Не совсем удобно для людей, которые много ездят или отправляются в путешествие.

"Программа предусматривает создание к 2025 году супербыстрозарядных станций, где зарядка будет проходить в течение 10-30 минут. Это 25 станций, которые будут расположены вдоль основных магистралей", – отметил Гребень.





Также спикер озвучил тарифы на зарядку электромобилей.





"Одноставочный тариф – это 17,5 копейки за кВт.ч. Двухставочный в зависимости ночь-день – 12,7 и 18.2 кВт.ч. По этим тарифам организации Минэнерго отпускают электрическую энергию "Белоруснефти", которая в свою очередь обеспечивает зарядку автомобилей", – сказал Гребень.

О модернизации жилого фонда





С вводом АЭС в Беларуси началось строительство домов, в которых отопление и подогрев воды будут осуществляться за счет электричества. Как отметили в Минэнерго, к 2025 году планируется сдать в эксплуатацию 4 млн квадратных метров такого жилья.





Также, по мнению участников пресс-конференции, в перспективе придется переводить на отопление за счет электроэнергии и другие дома жилищного фонда. Однако, по словам заместителя главного инженера ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Игоря Гончарика, говорить о начале масштабного проекта преждевременно.





"На сегодняшний день до 2025 года у нас не планируется перевод домов на электрическую энергию. На сегодняшний день это экономически невыгодно –переделывать всю систему теплоснабжения", – отметил Гончарик.

По его словам, тепловые сети находятся в неплохом состоянии.