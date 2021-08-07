Мировые цены на нефть упали более чем на 7%
Это стало сильнейшим недельным снижением с октября 2020 года.
Мировые цены на нефть за первую неделю августа упали более чем на 7%, что стало сильнейшим недельным снижением с октября 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,8% - до 70,7 доллара за баррель, пишет moyby.com. Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 1,2% - до 68,28 доллара за баррель.
08:21 07/08/2021
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