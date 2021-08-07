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Мировые цены на нефть упали более чем на 7%

Это стало сильнейшим недельным снижением с октября 2020 года.


Мировые цены на нефть за первую неделю августа упали более чем на 7%, что стало сильнейшим недельным снижением с октября 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,8% - до 70,7 доллара за баррель, пишет moyby.com. Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 1,2% - до 68,28 доллара за баррель.
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