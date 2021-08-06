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Playtika выпустила квартальный отчёт. Беларусь снова в факторах риска

Playtika опубликовала отчёт за второй квартал 2021 года.

Выручка Playtika за второй квартал — $659,2 млн. Во втором квартале 2020 года было $650.5 млн, в первом квартале 2021 года — $638,9 млн. 

Чистая прибыль — $90 млн. Во втором квартале 2020 года был убыток в $139.6 млн.    

В компании прогнозируют, что общий доход за 2021 год составит $2.60 млрд. 

Среди рисков, которые угрожают Playtika, названы «значительные операции компании в Израиле и Беларуси».   

Напомним, что в годовом отчёте Playtika за 2020 год о риске работы в Беларуси было сказано подробнее: 

«Значительная часть нашей компании работает в Центральной и Восточной Европе. С начала 1990-х годов Россия, Беларусь, Украина, Румыния и другие страны региона стремятся трансформировать однопартийную политическую систему с плановой экономикой в демократию с рыночной экономикой. 

Несмотря на многочисленные реформы, политическая система во многих из этих стран остаётся уязвимой и нестабильной. Кроме того, экономическая и политическая ситуация там усугубляется глобальным экономическом кризисом и надвигающейся рецессией в некоторых частях мира из-за пандемии COVID-19.   

Беларусь недавно столкнулась с массовыми протестами по всей стране. Они начались в августе 2020 года после обвинений в адрес правительства в коррупции и мошенничестве на выборах. Протесты продолжаются, несмотря на угрозы преследований и арестов от властей Беларуси. 

В августе белорусским гражданам был запрещён доступ в интернет. Многие граждане и эксперты возложили вину за это на правительство, несмотря на заявления о том, что нарушение в работе интернета было связано с кибератаками. В Беларуси у нас работает значительный R&D-центр, поэтому наш бизнес, финансы, результаты операционной деятельности и перспективы связаны с развитием экономики, политики и законов в Беларуси». 
Источник: dev.by
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