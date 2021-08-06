Бывший гендиректор "Керамина": Жизнь дается человеку не только для работы
Бывший генеральный директор ОАО «Керамин» хотел, чтобы после его ухода предприятие возглавил один из его заместителей. Однако генеральным назначили человека со стороны.
Напомним, что столичный завод недавно возглавил экс-глава Центрального района Минска 38-летний Дмитрий Петруша.
А.Лукашенко сказал, что у него есть вопросы к управлению «Керамином»: «Управление никакое. Исходя из прошлого года, мы видели ряд недостатков по тому, как вели себя отдельные работники… Все это зависит от нас, от управленцев».
Прежний гендиректор Александр Яновский возглавлял «Керамин» с 2012 года.
Лукашенко пообещал Дмитрию Петруше всяческую поддержку предприятия.
А экс-директор говорил, что всегда был категорическим противником господдержки и лишней опеки предприятий:
«Государство сегодня должно отвечать по инфраструктурным проектам: дороги, трубопроводы, АЭС. Общегосударственные проекты должны финансироваться из бюджета. А коммерческие структуры, даже со 100-процентной долей государства, должны жить за счет своей деятельности. Если не могут – значит, не надо туда заталкивать деньги, которые никогда оттуда не вернешь.
Доля государства в коммерческих структурах должна уменьшаться. Мне кажется, присутствие государства в экономике сегодня избыточно. Я вас уверяю: нам с завода не хуже видно, что делать с предприятием, чем, скажем, из Дома правительства. Это совершенно точно».
Уже сразу после назначения новый гендиректор «Керамина» рассказал, что у него много планов.
«Стоит задача – выйти на доковидный уровень производства и реализации продукции, где-то, может, новые доли рынка занять, где-то, может быть, войти, где мы не были представлены, – уверенно заявил Дмитрий Петруша. – Одна из основных задач – это работа с коллективом, там 2300 работающих. Это люди, каждый человек особенный, каждый человек личность. Руководству в первую очередь нужно будет подойти индивидуально – было поручено главой государства. Конечно, с этой задачей, я полагаю, мы тоже справимся. Особых сложностей не будет».
Про коллектив предприятия разговор был совсем не случайным. Дело в том, что в августе минувшего года работники «Керамина» поддержали идею о всеобщей забастовке и вышли на улицу. Люди выступили против насилия и фальсификаций результатов выборов.
К бастующим, которые предлагали полностью остановить работу завода, вышел тогдашний гендиректор предприятия Александр Яновский. Он сказал, что если большинство членов коллектива проголосуют за то, чтобы остановить завод – значит, так тому и быть. Слова Яновского поддержали аплодисментами.
На вопросы журналистов о том, бастует ли завод, руководство предприятия отвечало так: мол, в свободное от работы время люди имеют право выражать свою гражданскую позицию, в этом им никто препятствовать не может.
Оказалось, что Яновский ушел с «Керамина» около четырех месяцев назад.
Несколько лет назад, отвечая на вопрос «Народной Воли» о том, как бы хотелось закончить свою директорскую карьеру, Яновский ответил так: «Мне хотелось бы закончить ее на «Керамине». Уйти со спокойной совестью, оставить успешный завод. Хотелось бы, чтобы, когда я уйду, кто-то из моих заместителей сел на мое место….».
«Народная Воля» поинтересовалась, как сегодня дела у Яновского.
– Все нормально, четвертый месяц на пенсии, – ответил Александр Владимирович.
– Я и не знала, если честно, что вас так давно нет на заводе…
– Добро на назначение нового директора дали совсем недавно.
Я сам написал заявление на увольнение. Министр этого сильно хотел. Нет здесь никаких подводных камней. Честно говоря, надоело все это…
Единственное, обидно, что назначили не кого-то из моих заместителей, для которых этот завод действительно важен, они жили им. Но с этим уже ничего не поделаешь!
Я для себя решил, что жизнь человеку дается не только для работы, но еще и просто для жизни. Иначе можно не успеть пожить. Не хочу сказать, что я собираюсь в другой мир, но мы же понимаем, сколько у нас мужики живут…
Я 30 лет отработал на руководящих должностях, сейчас поживу без работы немного, для себя…
21:08 06/08/2021
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