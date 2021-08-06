



Напомним, что столичный завод недавно возглавил экс-глава Центрального района Минска 38-летний Дмитрий Петруша.





А.Лукашенко сказал, что у него есть вопросы к управлению «Керамином»: «Управление никакое. Исходя из прошлого года, мы видели ряд недостатков по тому, как вели себя отдельные работники… Все это зависит от нас, от управленцев».





Прежний гендиректор Александр Яновский возглавлял «Керамин» с 2012 года.





Лукашенко пообещал Дмитрию Петруше всяческую поддержку предприятия.





А экс-директор говорил, что всегда был категорическим противником господдержки и лишней опеки предприятий:





«Государство сегодня должно отвечать по инфраструктурным проектам: дороги, трубопроводы, АЭС. Общегосударственные проекты должны финансироваться из бюджета. А коммерческие структуры, даже со 100-процентной долей государства, должны жить за счет своей деятельности. Если не могут – значит, не надо туда заталкивать деньги, которые никогда оттуда не вернешь.

Доля государства в коммерческих структурах должна уменьшаться. Мне кажется, присутствие государства в экономике сегодня избыточно. Я вас уверяю: нам с завода не хуже видно, что делать с предприятием, чем, скажем, из Дома правительства. Это совершенно точно».





Уже сразу после назначения новый гендиректор «Керамина» рассказал, что у него много планов.





«Стоит задача – выйти на доковидный уровень производства и реализации продукции, где-то, может, новые доли рынка занять, где-то, может быть, войти, где мы не были представлены, – уверенно заявил Дмитрий Петруша. – Одна из основных задач – это работа с коллективом, там 2300 работающих. Это люди, каждый человек особенный, каждый человек личность. Руководству в первую очередь нужно будет подойти индивидуально – было поручено главой государства. Конечно, с этой задачей, я полагаю, мы тоже справимся. Особых сложностей не будет».





Про коллектив предприятия разговор был совсем не случайным. Дело в том, что в августе минувшего года работники «Керамина» поддержали идею о всеобщей забастовке и вышли на улицу. Люди выступили против насилия и фальсификаций результатов выборов.





К бастующим, которые предлагали полностью остановить работу завода, вышел тогдашний гендиректор предприятия Александр Яновский. Он сказал, что если большинство членов коллектива проголосуют за то, чтобы остановить завод – значит, так тому и быть. Слова Яновского поддержали аплодисментами.





На вопросы журналистов о том, бастует ли завод, руководство предприятия отвечало так: мол, в свободное от работы время люди имеют право выражать свою гражданскую позицию, в этом им никто препятствовать не может.





Оказалось, что Яновский ушел с «Керамина» около четырех месяцев назад.





Несколько лет назад, отвечая на вопрос «Народной Воли» о том, как бы хотелось закончить свою директорскую карьеру, Яновский ответил так: «Мне хотелось бы закончить ее на «Керамине». Уйти со спокойной совестью, оставить успешный завод. Хотелось бы, чтобы, когда я уйду, кто-то из моих заместителей сел на мое место….».









– Все нормально, четвертый месяц на пенсии, – ответил Александр Владимирович.





– Я и не знала, если честно, что вас так давно нет на заводе…





– Добро на назначение нового директора дали совсем недавно.

Я сам написал заявление на увольнение. Министр этого сильно хотел. Нет здесь никаких подводных камней. Честно говоря, надоело все это…

Единственное, обидно, что назначили не кого-то из моих заместителей, для которых этот завод действительно важен, они жили им. Но с этим уже ничего не поделаешь!

Я для себя решил, что жизнь человеку дается не только для работы, но еще и просто для жизни. Иначе можно не успеть пожить. Не хочу сказать, что я собираюсь в другой мир, но мы же понимаем, сколько у нас мужики живут…





Я 30 лет отработал на руководящих должностях, сейчас поживу без работы немного, для себя…