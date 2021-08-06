+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В работе Белинвестбанка и Приорбанка возникли сбои

В работе двух банков — Белинвестбанка и Приорбанка — сегодня возникли сбои.


У Белинвестбанка наблюдаются сложности с доступом в интернет-банкинг и мобильное приложение, а у Приорбанка — в интернет-банкинг.

«Сегодня существует проблема по работе интернет-банкинга/приложения. Информация передана техническим специалистам. Они занимаются данным вопросом. Попробуйте немного позже повторить вход», — пояснили в контакт-центре Белинвестбанка около 16.30.

«В настоящий момент временно не доступны операции в Интернет-Банке. Ведутся оперативные работы по восстановлению работоспособности систем», — уточнили в контакт-центре Приорбанка около 16.30.

Ранее 30 июля сбои были в работе МТБанка, Приорбанка и БСБ Банка. К примеру, клиенты МТБанка временно не могли расплатиться карточками, а в Приорбанке произошло автоматическое списание денег с кредитных карт.
zerkalo.io
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]