В работе Белинвестбанка и Приорбанка возникли сбои
В работе двух банков — Белинвестбанка и Приорбанка — сегодня возникли сбои.
У Белинвестбанка наблюдаются сложности с доступом в интернет-банкинг и мобильное приложение, а у Приорбанка — в интернет-банкинг.
«Сегодня существует проблема по работе интернет-банкинга/приложения. Информация передана техническим специалистам. Они занимаются данным вопросом. Попробуйте немного позже повторить вход», — пояснили в контакт-центре Белинвестбанка около 16.30.
«В настоящий момент временно не доступны операции в Интернет-Банке. Ведутся оперативные работы по восстановлению работоспособности систем», — уточнили в контакт-центре Приорбанка около 16.30.
Ранее 30 июля сбои были в работе МТБанка, Приорбанка и БСБ Банка. К примеру, клиенты МТБанка временно не могли расплатиться карточками, а в Приорбанке произошло автоматическое списание денег с кредитных карт.
17:41 06/08/2021
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