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Привет Олексину: Philip Morris прекратила продавать IQOS в Беларусь из-за санкций

В компании Philip Morris заявили, что IQOS больше не поставляют в Беларусь из-за санкций.

Привет Олексину: Philip Morris прекратила продавать IQOS в Беларусь из-за санкций
  
Об этом стало известно во время конференции, которая прошла в компании. Как заявил финансовый директор Эммануэль Бабо, причина прекращения продаж — это санкции.

"Обратите внимание, что после недавних международных санкций IQOS больше не продается в Беларуси, где мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале", - цитирует Бабо onliner.by

Импортером IQOS в Беларусь была компания «Энерго-ОИЛ», которая ранее принадлежала бизнесмену Алексею Олексину, попавшему под санкции ЕС, пишет Zerkalo.io. 

В этом году, видимо, из-за санкций, Олексин переписал ключевые активы — компании «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» — на сыновей. 

В 2021 году компания «Энерго-ОИЛ» стала единственным импортером в Беларусь некурительных табачных изделий (табака нагреваемого HEETS) и IQOS. Это решение ввели специальным указом.

IQOS (произносится как «а́йкос») — система нагревания табака, разработанная компанией Philip Morris International. В ходе работы прибора производится нагрев прессованного табачного продукта («стика») и выделение аэрозолей, содержащих никотин и другие химические вещества, которые потребляются курильщиками путем вдыхания через рот.
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