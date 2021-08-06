Трофим Еременко. Произошло это на фоне интереса к первой криптовалюте Amazon и заявления Илона Маска о том, что Tesla может снова начать принимать биткоин в качестве оплаты за свою продукцию. Продолжится ли поддержка биткоина за счет этих и других факторов? Ситуацию на рынке криптовалют прокомментировал Myfin.by криптовалютный эксперт, креатор





В середине июля биткоин падал ниже планки в 30 тысяч долларов, затем вырос и вновь пошел на снижение, после чего, накануне августа, взлетел до 40 тыс. К примеру, 29 июля его средневзвешенный курс составил $40,5 тыс. Сегодня он снизился до $37,9 тыс. Что после этих «американских горок» будет с биткоином дальше?





– На прошлой неделе на рынке криптовалют началось ралли, которое привело к заметному подорожанию биткоина и большинства альткоинов на более чем 10%, – отмечает Трофим Еременко. – Это произошло, как обычно, на фоне позитивных высказываний лидеров мнений о данном рынке и благоприятных новостей из США и Европы.





Цена биткоина закрепилась на уровне 40 тысяч долларов, после чего произошла коррекция и фиксация прибыли и небольшой отскок курса.





В дальнейшем мы прогнозируем некоторое уменьшение курса основной криптовалюты (до 37-39 тыс долларов США), после которой ожидается волна нового резкого роста. Мы не отменяем свой прогноз о 100 тыс. долларов до конца года.





В сентябре будет проведен анализ новых блокчейн проектов и выделение инвестиций на новые инициативы. Это подстегнет интерес к криптовалютам на фоне растущих глобальных рисков и неопределенности в мире.





Также вскоре будет происходить парад официальных признаний криптовалют в различных юрисдикциях, что еще сильнее укрепит позиции классических коинов.