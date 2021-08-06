Стоимость корзины валют 6 августа упала сразу на 0,39% благодаря одновременному снижению стоимости доллара, евро и российского рубля.





Курс доллара упал на 0,0108 BYN до 2,5140 BYN/USD, прервав серию из трёх укреплений и оставив максимум максимума за 15 дней.





Курс евро обвалился на 0,0151 BYN до 2,9735 BYN/EUR и оставил максимум за 20 дней.





Курс российского рубля снизился на 0,0131 BYN до 3,4587 BYN/100 RUB. Российский рубль дешевеет уже второй день.





Московская биржа

Российский рубль сегодня немного укрепляется к иностранным валютам на торгах в Москве.





Центробанк России опустил официальный курс доллара на 4 копейки до 73,1388 RUB/USD. Аналогичный курс евро снизился на 19 копеек до 86,4621 RUB/EUR.