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В июле, согласно статистике Нацбанка, население купило 892,1 млн долларов, а продало 939,2 млн долларов. Это максимальный объем продажи валюты физлицами в 2021-м, пишет Reform.by. При этом с марта по июнь население покупало больше 900 млн долларов в месяц. В итоге, впервые в этом году белорусы выступили чистыми продавцами валюты в размере 47,1 млн долларов.





Банки за июль купили 4,15 млрд долларов, а продали — 4,13 млрд. В итоге они стали чистыми покупателями валюты на сумму в 26 млн долларов.





Субъекты хозяйствования-нерезиденты за месяц купили 38,9 млн долларов, а продали — 93,5 млн, выступив, как и ранее, чистыми продавцами в размере 54,6 млн долларов.





Субъекты-резиденты в прошлом месяце купили валюты на 2,13 млрд долларов, а продали — на 2,46 млрд. Они были чистыми продавцами в размере 335,9 млн долларов.





По итогам семи месяцев оборот валютного рынка составил 52,35 млрд долларов.





В целом за январь-июль население пока остается чистым покупателем валюты в размере 410,7 млн долларов, купив ее на 6,2 млрд, а продав — на 5,79 млрд.





Банки за тот же период купили валюты на 27,09 млрд долларов, а продали — на 27,17 млрд долларов, став чистыми продавцами в размере 75,2 млн долларов.





Субъекты-нерезиденты по итогам семи месяцев были чистыми продавцами валюты в размере 312,1 млн долларов, продав ее на 559,2 млн долларов, а купив — на 247,1 млн.





Субъекты-резиденты в январе-июле купили валюты на 14,61 млрд долларов, а продали — на 15,27 млрд долларов. Они были чистыми продавцами в размере 661,8 млн.