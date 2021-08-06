Аграрии продолжают биться за урожай: в Беларуси намолочено более 4,1 млн т зерна

В Беларуси намолочено более 4,1 млн т зерна нового урожая, Минская область намолотила 1 млн т, говорится в сообщении в телеграм-канале министерства сельского хозяйства и продовольствия в пятницу.