Аграрии продолжают биться за урожай: в Беларуси намолочено более 4,1 млн т зерна
В Беларуси намолочено более 4,1 млн т зерна нового урожая, Минская область намолотила 1 млн т, говорится в сообщении в телеграм-канале министерства сельского хозяйства и продовольствия в пятницу.
"На утро 6 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,2 млн га, что составляет 59,3% запланированных площадей. Намолочено 4103,4 тыс. тонн зерна", - сказано в сообщении.
По намолоту зерна, пишет interfax.by, по данным Минсельхозпрода, по-прежнему лидирует Минская область, намолотившая уже более 1 млн. т (1011,6 тыс. т), на втором месте Брестская область - здесь получено 885,2 тыс. т. В Гродненской области намолочено 598,2 тыс. т, в Могилевской – 569,3 тыс. т, в Гомельской - 520,9 тыс. т, в Витебской – 518,3 тыс. т.
10:49 06/08/2021
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