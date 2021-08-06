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На 33 млн долларов увеличились золотовалютные резервы Беларуси

Небольшой рост уровня ЗВР в июле в основном обусловлен покупной Нацбанком иностранной валюты на биржевых торгах, пояснили в финансовом регуляторе.

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 августа, по предварительным данным, пишет 
Sputnik, составили 7 442,4 млн долларов, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

За июль активы приросли на 0,4% или на 33 млн долларов. В июне эта цифра составляла 7 763,1 миллиона.

Регулятор пояснил, что рост уровня ЗВР в июле в основном связан с тем, что Нацбанк покупал иностранную валюту на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Кроме того, иностранная валюта поступала в республиканский бюджет, а также увеличивалась стоимость монетарного золота.

В пресс-службе подчеркнули, что правительство и Нацбанк в минувшем июле исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 427 млн долларов.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 млрд долларов. Годом ранее этот показатель был 7,3 миллиарда долларов.
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