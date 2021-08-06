







Соглашение об аудиторской деятельности — ключевой документ, направленный на формирование единого рынка аудиторских услуг Союза, пишет Officelife.media. Он предусматривает единые подходы к регулированию этой сферы деятельности.





Документ также предполагает признание квалификационных аттестатов аудиторов и аудиторских заключений, выдаваемых в одном государстве ЕАЭС, на территории других стран-участниц. Это позволит расширить возможности бизнеса, повысит инвестиционную привлекательность и эффективность аудиторских компаний государств Союза.





После вступления соглашения в силу аудиторы и аудиторские организации одной страны Союза смогут оказывать услуги в других государствах ЕАЭС, а аудиторские заключения, выданные в одной стране Союза, будут признаваться в других.