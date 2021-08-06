Снимок носит иллюстративный характер





Какие льготы хотят ввести для семей с детьми

Чиновники намерены увеличить объемы строительства жилья с господдержкой для многодетных семей, пишет Zerkalo.io. Им хотят предоставлять возможность строительства жилья в течение одного года с даты постановки на учет. При этом планируют сохранить право на льготные условия строительства жилья до исполнения старшему ребенку 23 лет. Все это прописано в программе социально-экономического развития на 2021−2025 годы.









При рождении третьего и последующих детей семьи смогут бесплатно получить земельный участок для льготного строительства индивидуального жилья — с увеличением льготных норм (речь про дополнительные метры на одного члена семьи).





Чиновники прописали также, что хотят расширить программу семейного капитала и усовершенствовать систему государственных пособий. При этом какие-либо подробности не указали. Ранее власти неоднократно говорили о том, что хотят ввести новшества по семейному капиталу. В апреле этого года, к примеру, сообщалось о том, что разработан и внесен на рассмотрение в правительств проект указа с изменениями в правила использования этого капитала. Документ предусматривал возможность потратить капитал на погашение кредита тем, кто заключил договор на строительство жилья самостоятельно, а также на погашение займов на строительство жилья от нанимателя и на приобретение товаров для людей с инвалидностью.





Женщинам, которые родили четверых детей, хотят разрешить обращаться за трудовой пенсией по возрасту без учета страхового стажа.





Хотят вернуть уезжающую за границу молодежь





Для стабилизации численности населения чиновники намерены «разработать комплекс мер по сокращению эмиграционного оттока, прежде всего молодежи». «Будут созданы благоприятные условия, обеспечивающие возвратный характер внешней миграции, а также стимулирующие приток в республику высококвалифицированных иностранных специалистов», — прописано в программе на нынешнюю пятилетку.