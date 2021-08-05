Например, издание Die Presse пишет, что RBI больше не будет осуществлять международные переводы для белорусского госбанка. Onliner спросил у всех заинтересованных сторон, так ли это и что подразумевает введение санкций.





«Единственная западноевропейская кредитная организация в Беларуси делает первые выводы из политической ситуации в стране. В будущем Raiffeisen Bank International больше не будет осуществлять международные переводы для „Беларусбанка“», — пишет австрийское издание. Die Presse также утверждает, что Raiffeisen ввел такие ограничения из-за санкций против Беларуси.





Журналисты обратились в пресс-службу белорусского-австрийского «Приорбанка», 87,74% акций которого принадлежат банку Raiffeisen, с вопросом, повлияют ли данные санкции на отношения с «Беларусбанком».





— «Приорбанк» не комментирует данное решение. За дополнительной информацией рекомендуем обращаться непосредственно в Raiffeisen Bank International, — ответили в пресс-службе.





А вот в RBI подтвердили введение «всех применимых санкций для Беларуси», но конкретики дать не смогли из-за банковской тайны.





— Из-за австрийского закона о банковской тайне мы не можем давать комментарии по отдельным клиентам. Тем не менее мы можем сделать вам заявление об общей политике RBI в отношении санкций: RBI очень внимательно следит за ситуацией в Беларуси и незамедлительно ввел в действие все применимые санкции. Наши внутренние правила постоянно корректируются с учетом рисков. Эти правила позволяют нам оценивать релевантность санкций с учетом рисков «в каждом конкретном случае» для клиентов и бизнеса, — пояснили Onliner в пресс-службе Raiffeisen Bank International.





Также Onliner поинтересовался у «Беларусбанка», что означают данные санкции и отразятся ли они на клиентах банка. В банке отказались комментировать эту ситуацию.





Напомним, три банка — «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк» — ранее попали под секторальные санкции Евросоюза. В опубликованном 1 июля обзоре Raiffeisen по экономике Беларуси говорится, что прогноз влияния санкций на нее обладает «высокими факторами неопределенности» и станет более понятен к концу года.





«Восстановление экономики Беларуси в 2021 году маловероятно, прежде всего из-за высокой неопределенности, связанной с неоднозначностью практического применения санкций. Санкционное давление может привести к значительному ухудшению ситуации в промышленном секторе, — говорится в прогнозе. — Таким образом, совокупное воздействие рассмотренных выше факторов может создать условия для замедления экономического роста».