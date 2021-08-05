Такую статистику дает Нацбанк в ежеквартальном исследовании по программе "Знай своего клиента".





Депозиты в национальной валюте по сравнению с 1 апреля снизились на 73 миллиона рублей, или на 1,5%. Они составили 4,7 миллиарда рублей, или 31,3% от общего объема депозитов физических лиц во всех видах валют.





Срочные вклады в иностранной валюте составили в эквиваленте 10,33 миллиарда рублей (68,7% объема вкладов). За второй квартал они снизились на 12,7%, или на 1,5 миллиарда рублей.





В долларовом выражении срочные вклады уменьшились с 1 апреля на 428 миллионов долларов, или на 9,5%. По состоянию на 1 июля они составляли 4,08 миллиарда долларов.





Срочные отзывные вклады физических лиц в рублях и иностранной валюте на 1 июля составляли 4,21 миллиарда рублей (или 28% от всех вкладов). За второй квартал их стало меньше на 490 миллионов рублей, или на 10,4%.





Соответственно, 72% составляют срочные безотзывные вклады. Их в банках держат на 10,82 миллиарда рублей. По сравнению с 1 апреля их стало меньше на 1,09 миллиарда рублей, или на 9,1%.