За четыре дня цены нефтяных фьючерсов на биржах Лондона и Нью-Йорка спикировали на 8% и опустились на минимумы за две недели на новостях о вспышке коронавируса в Китае, которая вызвала волну локдаунов и жестких мер властей.





На торгах в четверг стоимость Brent опускалась ниже 70 долларов за баррель - уровня, выше которого котировкам удавалось удерживаться почти все лето.





На отметке 69,75 доллара октябрьские фьючерсы на североморский сорт обновили минимум за две недели. Аналогичные контракты на WTI опускались до 67,62 доллара, потеряв 5,3 доллара с начала недели. Ниже 70 долларов за бочку также опустились цены российского сорта Urals на всех европейских рынках.





«Ключевым поводом для беспокойства остается распространение варианта «дельта» в Китае и ужесточение ограничения на передвижение», бьющее по спросу на топливо, пишут аналитики ING.





Накануне стало известно, что власти КНР де-факто закрыли границы, временно приостановив выдачу въездных и выездных документов за исключением поездок по крайней необходимости.





Отменены все полеты в Пекин и из него, в ряде крупных городов введены жесткие локдауны, когда людям запрещается выходить из дома, если в их квартале выявлен хотя бы один заболевший.





Текущая «вспышка», хотя и не велика по мировым масштабам, стала крупнейшей для Китая с начала пандемии в 2020 году и затронула города дельты реки Янцзы - одного из наиболее экономически развитых регионов Китая.





China National Petroleum Corp, один из крупнейших энергогигантов КНР, предупредил во вторник, что новая волна ограничений может «стереть в порошок» 5% внутреннего спроса на топливо.





Вслед за второй экономикой мира перед «ковидом» может капитулировать первая: США зафиксировали 127 тысяч новых случаев за последние сутки и вышли на первое место по заболеваемости в мире.





Советник Белого дома по вопросам медицины Энтони Фаучи допустил, что в самое ближайшее время число заболевших достигнет 200 тысяч человек в день, и если вспышку не получится взять под контроль, к осени в США могут возникнуть новые мутации, убегающие от вакцин.





«Многие биологи утверждают, что текущая вакцина неэффективна как против дельта-штамма, так и против альфа-штамма и иных мутаций, и необходимо разработать новую вакцину. Если это так, то это бесконечная работа, которая не закончится в ближайшее время, поскольку мутации могут возникать в течение долгого времени, и разработка новых вакцин не решит проблему. Инвесторы находятся на перепутье. Если рост уровня вакцинации не решит проблему, возможен масштабный обвал рынка, даже больший, чем в марте 2020 года», - пишут аналитики ITI Capital.