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Доллар и евро подорожали третий раз подряд

Но скорость девальвации белорусского рубля снизилась. Если вчера стоимость корзины валют подскочила сразу на 0,45%, то сегодня всего на 0,10%. А с начала недели белорусский рубль подешевел уже на 0,86%.

Курс доллара вырос ещё на 0,0090 BYN до 2,5248 BYN/USD до максимума за 15 дней, хотя ещё в понедельник находился на минимуме за 47 дней.

За три дня доллар укрепился на 0,0280 BYN.

Курс евро увеличился на 0,0051 BYN до 2,9886 BYN/EUR — максимума за 20 дней.

Евро за три дня подорожал на 0,0221 BYN.

Курс российского рубля снизился всего на 0,0023 BYN до 3,4518 BYN/100 RUB и оставил максимум за 21 день.

Напомним, что за предыдущие семь дней сотня российских рублей дорожала шесть раз суммарно на 0,0531 BYN.

Московская биржа

На новостях о повышении покупок валюты почти на миллиард рублей Минфином России с завтрашнего дня российский рубль начал дешеветь к доллару и евро.

Банк России поднял официальный курс доллара на завтра сразу на 38 копеек до 73,1680 RUB/USD. Доллар покинул минимум более чем за месяц с 1 июля 2021.

Официальный курс евро на завтра вырос на 24 копейки до 86,6529 RUB/EUR. Напомним, что вчера официальный курс евро опустился на минимум с 30 июня 2021 г. 
Источник: select.by
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